Festival di Sanremo, Maurizio Gasparri e le scarpe di John Travolta: “Amadeus paghi”

Sulla sanzione imposta alla Rai dalla Agcom, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai, ha diffuso una dichiarazione in cui afferma:

“Non sorprende che la Rai sia stata sanzionata dall’Agcom per 206.580 euro, evidenziando così la gravità della vicenda di Sanremo riguardante le scarpe di John Travolta. Avevo sollevato la questione con più interrogazioni, ma non avevo ricevuto risposte esaustive dalla Rai che, invece, avrebbe fatto bene a dare. Sul palco di Sanremo, infatti, si è fatta pubblicità occulta e non pagata dall’azienda di scarpe esibita.

Per Sanremo non devono pagare i cittadini

Ora chi dovrebbe pagare non sono i cittadini attraverso il canone, ma i responsabili di questo episodio, quindi Amadeus, che si è arricchito negli anni con i soldi della Rai, e chi non ha vigilato a dovere sulla trasmissione. Amadeus ha sbagliato e Amadeus deve pagare”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai

Gasparri ha aggiunto ancora:

“Avevo sollevato con più interrogazioni la vicenda delle scarpe di John Travolta, esibite con una pubblicità palese, non pagata, sul palco di Sanremo. Avevo ricevuto risposte evasive, ma adesso ottengo ampia soddisfazione, perché l’Agcom ha multato la Rai per 206.580 euro che, secondo me, andrebbero fatti pagare ai responsabili del programma e, in primis, ad Amadeus, che si è riempito di soldi della Rai e, quantomeno, non ha vigilato su questo episodio di pubblicità occulta ma, in realtà, palese, non pagata dall’azienda di scarpe ed esibita sulla Rai.

Sottolineata la gravità

L’Autorità delle Comunicazioni è stata severa e ha sottolineato la particolare gravità dell’episodio. Avevo presentato due interrogazioni e la Rai avrebbe fatto meglio a rispondere in maniera più esaustiva. Ma, ripeto, non deve pagare l’azienda con i soldi del canone, devono pagare i responsabili della trasmissione. A cominciare dal ricchissimo Amadeus e su questo sarò altrettanto incalzante nei confronti della Rai”.