Che tipo di informazione è quando si entra a gamba tesa sul privato di una persona (se non di due) per strumentalizzare l’accaduto e colpire un avversario che non la pensa come tu vorresti? Potrebbe sembrare strano, ma è quel che sta accadendo in questa caldissima fine d’estate. Certo, se il protagonista fosse un parlamentare non noto al grande pubblico non sarebbe successo nulla. Anzi, se qualcuno te lo avesse confidato avresti fatto spallucce tirando avanti.

Ma il fatto è che stavolta sia entrata nell’occhio del ciclone la sorella della premier, Arianna Meloni, che nel partito di maggioranza occupa un posto di rilievo. Ad interessarsi del caso non è stato un settimanale che fa del gossip il suo credo, ma un quotidiano di cosiddetta opinione. Sorpresa: oggigiorno tutto fa pubblicità e di fronte ad essa non si arretra mai, nemmeno di un passo.

Arianna Meloni si è separata, effetti politici?

Allora, la vicenda riguarda, come si è detto, la sorella della premier e dall’articolo in questione si viene a sapere che la signora si è appena separata dal marito, il ministro dell’agricolura Francesco Lollobrigida. Caspita, il cognato di Giorgia, quali ripercussioni potrà avere in politica?

Al giornalista l’esponente di Fratelli d’Italia si limita a dire: “Fra noi c’è una stima reciproca, ci vogliamo un gran bene, però l’amore è un’altra cosa”. Che cosa c’è di strano? Quando il giorno dopo lo scoop viene letto da alcuni giornaloni e da determinate reti tv cominciano non solo i pettegolezzi (proibiti secondo un minimo di educazione) ma tutti i vari “se e ma” che potrebbeto scaturire dalla vicenda.

Domanda: quale riflesso o strascico può avere una separazione? Insinuazione: non è che Giorgia sarà costretta a fare il rimpasto, un sostantivo che non le è mai piaciuto? Forse vorrebbe non essere dalla parte di Arianna per dare il benservito ad uno degli esponenti più chiacchierati del governo.

Pettegolezzi che dimostrano la pochezza

Naturalmente sono soltanto pettegolezzi che durano, è vero, lo spazio di un mattino, ma dimostrano la pochezza di una determinata informazione che, pur di colpire la premier, non trascura nessun particolare, sia pure assolutamente privato. Come definirla se non disinformazione o, peggio, un argomento di nessun rilievo che non avrebbe dovuto avere spazio nei giornali o in tv?

La verità è che le notizie che riguardano la Casta scarseggiano e tutto fa brodo se si riesce a mescolare le carte e a dare un taglio diverso ad un articolo che ha nessun rilievo politico. Invece, l’”indagine” continua e stavolta ad esserne protagonista è la stessa Giorgia Meloni che, finite le vacanze in Puglia, si prende qualche ora di relax chiudendo pure il cellulare privato. Oddio, che cosa affligge il presidente del Consiglio?

Forse è andata a Bruxelles per uscire dall’isolamento in cui è precipitata da quando ha votato contro Ursula von der Leyen? Al contrario, non si può pensare che abbia voluto portare la figlia in un luogo caro ai bambini per i mille divertimenti che possono far felice una fanciulla? No, questo non è giornalismo. Quello vero, al contrario, deve andare in fondo e scoprire, magari, che una coppia si è soltanto separata. Nulla più.