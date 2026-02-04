Human Rights Watch è un’organizzazione internazionale non governativa e indipendente che si occupa di monitorare, documentare e denunciare le violazioni dei diritti umani nel mondo, attraverso ricerche sul campo, rapporti annuali e attività di advocacy presso governi e istituzioni internazionali.

Secondo l’organizzazione, l’Italia “ha perseguito un modello repressivo di controllo dell’immigrazione che includeva la detenzione di persone in Albania in attesa di espulsione e l’ostacolo ai soccorsi umanitari in mare” e “ha ignorato un mandato di arresto internazionale nei confronti di un funzionario libico» ricercato dalla Corte penale internazionale «per crimini contro l’umanità”.

Il rapporto critica inoltre “le nuove misure di sicurezza”, che sollevano “serie preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e di associazione”, oltre a denunciare “il profiling razziale da parte della polizia e la violenza contro le donne”.

Nel capitolo dedicato all’Unione europea si legge che “gli sforzi compiuti dalle istituzioni dell’Ue e dagli Stati membri per limitare a tutti i costi l’immigrazione nell’Unione hanno continuato a causare gravi rischi e violazioni dei diritti umani”.

Viene inoltre evidenziato come “l’esternalizzazione dei controlli sull’immigrazione” abbia continuato a “minare la politica estera dell’Ue in tutto il Mediterraneo e oltre”, con “critiche attenuate o addirittura un aperto sostegno politico e finanziario” alle politiche restrittive di paesi di transito come Tunisia, Libia e Mauritania.

Il documento denuncia anche “il razzismo e altre forme di discriminazione”, una preoccupazione costante nell’Ue, “aggravata dalla normalizzazione delle narrazioni di estrema destra da parte dei partiti tradizionali”.

Tra i rilievi finali figurano i “passi indietro” sullo Stato di diritto e la mancata condanna dell’Ue nei confronti dell’Ungheria e dell’Italia per non aver arrestato “individui ricercati dalla Corte penale internazionale”.