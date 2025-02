Era il 2018, per la precisione il 22 novembre del 2018. Tra Movimento 5 Stelle e Lega era ancora amore: “Ci può essere qualche confronto e qualche discussione parlamentare, ma il rapporto umano secondo me viene prima di tutto – spiegava Matteo Salvini in collegamento con W l’Italia -. Con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è un rapporto squisito, perché ho trovato due persone leali, coerenti, oneste e positive. Poi è chiaro che tra Lega e 5 Stelle, ci possono essere divergenze. Se dipendesse da me, questo governo andrà avanti fino alla fine”.

Detto, fatto: neanche un anno dopo, ad agosto, fu la volta della crisi del Papeete. Poi le dimissioni di Conte. Poi il governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Poi l’arrivo di Draghi. E ora Meloni. Ma chissà se in un futuro non lontano li rivedremo tutti e tre insieme: Di Maio, Conte e Salvini. Tutti e tre abbracciati nel loro rapporto “squisito”. D’altronde, con la politica italiana mai dire mai.