“Dal disastro del ponte Morandi – diceva qualche giorno prima del voto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – Genova si è rialzata e adesso corre. A prescindere da come sarà il voto domenica, mi auguro ovviamente che la gente scelga Piciocchi, c’è l’orgoglio di aver accompagnato Genova in questi anni a un nuovo Rinascimento. Mi spiace che la sinistra attacchi Genova e i genovesi non riconoscendo il grande lavoro che la città ha fatto. A Genova mi aspetto di vincere”. Forse.