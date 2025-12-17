Nel Palazzaccio della politica si litiga sull’Ucraina. “Da Salvini frasi buone per comiziaccio sul pratone di Pontida”. dice l’ex presidente di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini. “Che dire sulle parole di Gianfranco Fini contro Salvini? Che sono meglio i comizi a Pontida delle case a Montecarlo” risponde la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. “I complimenti della portavoce di Putin Maria Zakharova a Salvini sono una ignominia per questo governo” tuona il deputato di +Europa, Riccardo Magi.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“È importante il mantenimento della pressione sulla Russia che, a differenza di quanto dice la propaganda, si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l’unica cosa che può costringere Mosca ad un accordo”. (Giorgia Meloni)

“Ma quale piano di pace. La verità è che la Russia non accetterà mai una pace con l’Ucraina in cui non le venga concesso il Donbass”. (Caro Calenda, Il Resto del Carlino)

“Servono i fondi per la sanità, non per le armi”. (Giuseppe Conte)

“Il governo taglia la sanità ma trova 3.5 miliardi per le armi”. (Angelo Bonelli)

“Zakharova? Noi siamo dalla parte della pace, vogliamo che l’Ucraina possa avere una pace giusta e duratura, la sosterremo ancora finché sarà necessario, finché non finirà la guerra”. (Antonio Tajani)

“Da Salvini frasi buone per comiziaccio sul pratone di Pontida”. (Gianfranco Fini, L’aria che tira)

“Che dire sulle parole di Gianfranco Fini contro Salvini? Che sono meglio i comizi a Pontida delle case a Montecarlo”. (Stefania Pucciarelli, Lega)

“Si parla sempre delle divisioni a sinistra sulla politica estera. Oggi però Mosca rilancia le parole di Salvini dicendo che ha paragonato Merz a Hitler. Meloni avrà finalmente il coraggio di prendere le distanze dal suo vicepremier o continuerà solo ad attaccare l’opposizione?” (Matteo Renzi)

“I complimenti della portavoce di Putin Maria Zakharova a Salvini sono una ignominia per questo governo”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Il governo Meloni può fregiarsi del fatto di essere l’unico fra i governi europei ad avere un vice premier le cui tesi collimano al millimetro con quelle della propaganda russa”. (Osvaldo Napoli, Azione)