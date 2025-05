Nel palazzaccio della politica si discute degli ultimi, drammatici, dati Istat e di quel che sta avvenendo a Gaza. “Nel magico mondo di Giorgia – attacca il leader di Italia Viva Matteo Renzi – va tutto bene, ma c’è da capirla: ancora non sa leggere i dati dello spread, figuriamoci quando imparerà a leggere i dati Istat”. “I dati fotografati da Istat oggi sono talmente devastanti – dice il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli – che non saprei nemmeno quale citare. Il mondo descritto a reti unificate dalla destra semplicemente non esiste. Siamo un Paese che da almeno tre anni sta letteralmente morendo”.

Su Gaza intanto, il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega che secondo lui “quello che sta facendo adesso a Gaza Netanyahu deve essere fermato”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“I dati presentati oggi dall’Istat dimostrano che i presunti traguardi del governo Meloni sull’occupazione valgono ben poco. Dietro l’aumento degli occupati si nasconde una realtà fatta di precarietà strutturale, disuguaglianze profonde e lavoro povero”. (Susanna Camusso, Partito Democratico)

“Il rapporto è una fotografia impietosa del fallimento di questo governo. Siamo in attesa del controcanto di palazzo Chigi e della consueta batteria di dichiarazioni che dipingeranno un’altra Italia, quella che vive nell’immaginazione di Giorgia Meloni. La realtà, però, ha la testa dura”. (Osvaldo Napoli, Azione)

“Questi numeri mostrano tutte le menzogne del governo Meloni e la drammaticità della situazione in cui vive il Paese. Meloni la smetta di occuparsi di bombe e riarmo e pensi ai problemi dei cittadini”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle)

“Quello che sta facendo adesso a Gaza Netanyahu deve essere fermato”. (Guido Crosetto, Il Corriere della Sera)

“A Gaza sono in corso atrocità e il silenzio è complice. La Meloni rappresenta l’Italia ma l’Italia che non si gira dall’altra parte e ripudia la guerra non è rappresentata da lei”. (Elly Schlein)

“A Gaza non è in corso “una operazione di antiterrorismo, si chiama pulizia etnica”. (Giuseppe Conte)

“Gaza è un’ecatombe. Da voi c’è stata una scelta complice siete complici di quello che sta avvenendo ed è una responsabilità politica”. (Nicola Fratoianni)

“Queste accuse di complicità andrebbero ribaltati a chi ha frequentato in passato i dirigenti di Hamas e li ha portati in questo Parlamento. Così si è coccolato il terrorismo che ha colpito al cuore una democrazia”. (Paolo Formentini, Lega)

“L’Italia riconosce il diritto dei palestinesi a vivere in uno stato proprio in pace e sicurezza ma questo riconoscimento deve avvenire nell’ambito di un processo che garantisca due stati sovrani che vivono in “sicurezza”. (Giangiacomo Calovini, Fratelli d’Italia)

“Ho chiesto nuovamente a Israele di fermare le operazioni militari che coinvolgono i civili e di aprire subito tutti i valichi per fare entrare aiuti umanitari. Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare” (Antonio Tajani)