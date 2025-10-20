Liberi dalle droghe, liberi dalle paure, convegno al Senato su iniziativa del senatore Gasparri

È in corso al Senato il convegno “Liberi dalle droghe, liberi dalle paure: superare ogni forma di dipendenza”. L’incontro, organizzato su iniziativa del senatore Gasparri in collaborazione con la Fondazione Italia Protagonista e l’Associazione Scelgo la vita, vuole proporre alcuni interrogativi e tentare di dare delle risposte attraverso il contributo degli esperti, delle Istituzioni e di figure interessate dal fenomeno

Uso delle droghe: gli interrogativi principali

Esiste una relazione scientificamente riconosciuta tra uso di droghe e disturbi comportamentali? Perché dopo decenni di informazione sui danni causati dall’assunzione di stupefacenti, il consumo non solo non si è ridotto ma è addirittura aumentato? Quali sono le sfide che devono affrontare le Comunità di recupero aperte da tempo alla cura delle nuove dipendenze: dall’alcol alla ludopatia fino alle ossessioni per i social?

Istituzioni ed esperti raccontano di cosa si è fatto e cosa c’è ancora da fare suul’uso delle droghe

A raccontare i passi in avanti, ma anche quello che ancora c’è da fare, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano con delega alle Politiche antidroga, la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, il parroco che sfida gli spacciatori don Antonio Coluccia, l’Assessore alla Sicurezza della Regione Lazio e medico legale Luisa Regimenti, l’ex Ministro per la famiglia e le Politiche antidroga Carlo Giovanardi, il senatore Mario Occhiuto promotore della legge che impone la figura dello psicologo nelle scuole. E poi grande spazio agli esperti: la psicologa Tamara Collu, il docente di Psicopatologie delle dipendenze Roberto Cafiso, Enza Colagrosso Direttrice editoriale di Teme che spiegherà quanto e se le Asl sono preparate a gestire fenomeni nuovi e in crescita, lo psichiatra direttore dell’Associazione ACuDiPe Giuseppe Mammana.

Saranno messi a confronto genitori e figli con la presenza di Antonio Affinita del Movimento italiano genitori e di Francesco Innocenzi di Forza Italia Giovani.

Le storie dei protagonisti in primo piano

Protagoniste assolute però saranno le storie. Da quelle degli ospiti della Comunità Incontro diretta da Giampaolo Nicolasi (che prenderà parte da relatore al primo panel “NO alla droga”) pronti a raccontare la caduta prima e il coraggio poi di uscire dal tunnel a quella della giornalista Alessandra Arachi autrice del libro “Lunatica” che racconterà lo stigma della malattia mentale.

Verrà distribuito il kit press della Comunità Incontro a cura della giornalista Barbara Sabatini

Moderano i tre panel le giornaliste Emma Evangelista, Lucia Licciardi e Ida Molaro