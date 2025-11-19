Nel comizio di Padova a sostegno di Alberto Stefani, la premier Giorgia Meloni ha aperto ringraziando la platea per la partecipazione — “Grazie per questo straordinario entusiasmo…” — per poi concentrare il suo intervento in una lunga serie di affondi contro la sinistra, accusata di aver abbandonato il Paese e di continuare a remare contro il governo. “La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all’Italia”, ha dichiarato, aggiungendo con ironia: e “se lo dice Prodi, che sul voltare le spalle all’Italia ha una cattedra all’università…”.

Meloni ha sottolineato come l’esecutivo stia correggendo scelte sbagliate dei governi precedenti: “un tempo diverso da quello in cui governava la sinistra quando i soldi venivano presi dai lavoratori e regalati alle banche”, ricordando “i decreti salva-banche” e “chi ha buttato dalla finestra i soldi degli italiani” con il superbonus.

Ha poi contrattaccato sulle liste d’attesa: “vorrà dire qualcosa se qui in Veneto ci vogliono 30 giorni e in Campania dove governa la sinistra ci può volere anche un anno”. E ancora: “L’opposizione non sa più cosa inventarsi per avvelenare i pozzi”, accusando alcuni giornalisti vicini alla sinistra di essersi “inventati le finte dichiarazioni di Falcone e Borsellino”.

“Siamo in una Nazione dove ci sono quelli che sperano che le cose vadano male e sperano di governare sulle macerie – ha continuato la premier -. Le cose non sono andate così: i titoli italiani sono richiestissimi e lo spread è a un terzo di quando ci siamo insediati. Questo vuol dire risparmiare decine di miliardi di euro che ci permettono di investirli sui settori che per noi sono prioritari”. Infine, ha definito la sinistra come distante dal Paese reale: “una sinistra autoreferenziale… con la puzza sotto il naso alla quale il popolo, chi lavora, dà fastidio”, rivendicando che il centrodestra, al contrario, rappresenta chi produce e non chi vive nei “salotti”.