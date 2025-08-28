“Auspico che le figure più autorevoli non sparino contro l’Europa, come se per anni vi fossero passati attraverso senza alcuna responsabilità per il suo stato attuale. Come Mario Draghi, sostengo da tempo la necessità di maggiori investimenti pubblici, finanziati anche a debito, incluso debito comune. Ma nella drammatica condizione di oggi, non è ripetendo pur utili ricette economiche che usciremo dalla tenaglia Putin-Trump. E come Giorgia Meloni, mi dispera l’irrilevanza dell’Europa nella politica estera”. Lo spiega in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier Mario Monti.

“È già caduta nell’irrilevanza – aggiunge -, ma non è condannata a restarci. Per uscirne, dobbiamo fare leva su due risorse: la nostra dignità e tanti potenziali alleati. Ma siamo certi che l’Italia abbia davvero titolo per lamentarsene, dato che si oppone tenacemente al superamento del potere di veto e preme sulla Commissione europea perché sia docile verso Donald Trump, anche quando il presidente degli Stati Uniti vuole espropriare l’Europa di propri legittimi poteri?”

Trump e Vladimir Putin stanno unendo gli sforzi per umiliare l’Europa. C’è un coordinamento fra i due? “Credo ci siano una reciproca attrazione e una profonda asimmetria. In Trump c’è il desiderio di esibire il potere e minacciare, perché questo nella sua testa e forse nei fatti genera nuovo potere. A Putin interessano i risultati”.

“Ho una preoccupazione generale per l’Europa – prosegue Monti – e una specifica per l’Italia. Vediamo il ritorno di forme di governo autoritarie e il compiacimento per racconto ritorno in parti della popolazione. Mi preoccupa l’accettazione, quando non il desiderio, di superare lo stato di diritto e l’accettazione di una nuova forma di liceità, se non addirittura di dovere, in chi è stato eletto di superare limiti che gli ordinamenti hanno sempre posto al potere esecutivo, come agli altri poteri”.

“Fino a qualche tempo fa – conclude -, la vedevo come una preoccupazione astratta sul destino delle democrazie liberali. Adesso la vedo avvicinarsi a grandi passi: l’abuso di potere, l’arbitrio, forse la privazione della libertà”.