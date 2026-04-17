“Il problema non è Trump contro il nostro Paese. Trump è pazzo, non è che Trump attacca l’Italia, Trump sta attaccando la Meloni. Sta attaccando la Meloni perché, dice lui, si è rimangiata la parola, perché gli aveva promesso chissà cosa”, dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi ad Agorà su Rai Tre.

Nella sua e-News, il leader di Italia Viva poi insiste: “Donald Trump ha rotto con Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è tornata di corsa tra gli europeisti, club nel quale non voleva stare fino a un mese fa. Non è una brutta notizia, anzi. Ma io penso che questo sia il frutto del fallimento del Governo Meloni, non un gesto di coraggio della Premier”.

Renzi rivendica la sua posizione critica: “Per questo non mi sono unito al coro dei laudatores della maggioranza e al coro dei solidali da sinistra. L’ho detto chiaro: io non do solidarietà a Giorgia Meloni. Difendere l’istituzione è un dovere per tutti ma non è che allora non si può criticare il capo del Governo. Lo Stato sono io, lo diceva il Re Sole, non la premier Sòla”.

Infine, uno sguardo allo scenario internazionale: “Trump ha annunciato la tregua tra Israele e Libano. Che dire, speriamo regga. Ormai la Casa Bianca sembra vittima dell’annuncite ma se il Medio Oriente si stabilizzasse, l’intero pianeta sarebbe meno insicuro. E dunque dita incrociate e speriamo regga”.