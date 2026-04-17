“Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxelles…”. Queste le parole del vicepremier Matteo Salvini a Telelombardia sulla bozza Ue per fronteggiare la crisi energetica. “L’unica cosa seria che potrebbe fare già oggi Bruxelles è dire ‘sospendiamo le regole europee'”, aggiunge Salvini.

“Sul caro-carburanti – dice ancora Salvini, questa volta ospite di Radio Libertà – l’Italia è il Paese europeo che mette più soldi per mitigare gli aumenti. Ma la Ue deve cancellare il Patto di stabilità e i vincoli di bilancio: l’Europa la paghiamo e manteniamo noi. Anche Confindustria chiede una cambio di governo e di direzione a Bruxelles”.