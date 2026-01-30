I profondi mutamenti tecnologici e informativi mettono oggi sotto pressione le democrazie liberali. A lanciare l’allarme è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un intervento pubblicato su Il Foglio per i trent’anni del quotidiano richiama l’attenzione sui rischi legati all’evoluzione dei media. “I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali”, scrive il capo dello Stato.

Secondo Mattarella, “oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato”.

In questo scenario complesso, il presidente ribadisce la centralità dell’informazione indipendente: “In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale”.

Ripercorrendo la storia del quotidiano fondato nel 1996, Mattarella sottolinea che “in tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese”. Sin dall’inizio, aggiunge, “il Foglio si è caratterizzato come giornale d’opinione”. Da qui l’auspicio finale: “di svolgere la sua missione editoriale con rinnovato impegno e determinazione”.