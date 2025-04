“Meloni non è di estrema destra. Non è possibile applicare nei suoi confronti il cordone sanitario di cui ha parlato Sanchez (il premier socialista della Spagna ndr). Se non rendiamo l’Europa più competitiva i populisti avranno più voti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervistato dal quotidiano spagnolo “El Mundo” nel giorni in cui si trova a Valencia per il 29esimo Congresso del Ppe.

“Il nostro partito”, ha aggiunto il leader di Forza Italia, “è il protagonista della stabilità dell’Unione europea. E con la nostra forza dobbiamo fare una rivoluzione pacifica per cambiare l’Europa, introducendo grandi riforme per avvicinare le istituzioni ai cittadini: dobbiamo eleggere direttamente un solo presidente del Consiglio e della Commissione, più decisioni a maggioranza al posto dell’unanimità e assicurare al Parlamento il potere di iniziativa legislativa. Quindi cambiare il Green Deal”.

Quanto alle alleanze a Bruxelles, Tajani ha ribadito la sua linea: “Difendo il fatto che bisogna parlare di più con i conservatori di Ecr che è la destra, ma non l’estrema destra. In ogni Paese è differente ma al livello europeo dobbiamo parlare di più con loro e non solo con i socialisti. È importante perché per fare le riforme necessarie serve una maggioranza ampia. Il Ppe così può fare di più nell’interesse dei cittadini. Se non lo facciamo i populisti di estrema destra e di estrema sinistra guadagneranno più voti”.

“Meloni – ha sottolineato – è una leader conservatrice ma non è di estrema destra. La Afd è di estrema destra e quello che dico è una verità, non è una opinione. Il resto è propaganda”. Quindi ha bocciato “il cordone sanitario” del premier spagnolo Pedro Sanchez nei confronti della premier italiana: “Gli spagnoli sono fratelli a noi italiani, condividiamo la stessa visione dell’America Latina, la nostra è un’amicizia storica. E non credo che si possa applicare un cordone sanitario all’Italia che è protagonista nel mondo. Abbiamo posizioni politiche differenti ma al livello di partito, ma questo non danneggia le relazioni tra Spagna e Italia”.