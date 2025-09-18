“Jimmy Kimmel Live”, il popolare show del comico di Hollywood, è stato sospeso da Abc per un “futuro prevedibile” dopo i commenti sul caso di Charlie Kirk. Nel corso della puntata di lunedì, Kimmel aveva dichiarato: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro”. La decisione, riportano i media americani, è arrivata dopo pressioni interne ed esterne: Walt Disney, proprietaria di Abc, ha bloccato lo show a tempo indeterminato, mentre Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission e vicino a Donald Trump, aveva minacciato possibili azioni.

Nexstar Media, colosso delle tv locali con oltre 200 stazioni, ha definito le parole di Kimmel “offensive” e “prive di delicatezza in un momento cruciale”. Il presidente Andrew Alford ha aggiunto che il conduttore “non riflette lo spettro di opinioni delle comunità in cui siamo posizionati”. La Casa Bianca ha esultato: Abc “sta facendo un favore ai suoi telespettatori”. Trump ha colto l’occasione per attaccare l’ex rivale televisivo: “Il Jimmy Kimmel Show è cancellato, grande notizia per l’America. Kimmel ha zero talento e rating peggiori di Colbert”. Secondo l’ex presidente, restano solo “Jimmy” Fallon e “Seth” Meyers, da lui definiti “perdenti”.