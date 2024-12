Chi è Prabowo Subianto, l’ex generale che è diventato il nuovo presidente dell’Indonesia (la terza democrazia più grande del mondo)?

Prabowo Subianto, un ricco ex generale con legami sia con il populista presidente uscente che con il passato autoritario del Paese, è il nuovo presidente dell’Indonesia, la terza più grande democrazia del mondo. A raccontare la sua storia è Victoria Milko dell’Associated Press. Subianto ha promesso di continuare le politiche ampiamente popolari del suo predecessore, ma il suo controverso passato in materia di diritti umani ha sollevato preoccupazioni tra attivisti e analisti per il futuro della democrazia indonesiana.

Alle elezioni di febbraio, il 73enne Subianto si è presentato come l’erede del presidente Joko Widodo, noto come Jokowi, il primo leader indonesiano a emergere al di fuori dell’élite politica e militare del Paese. All’epoca ministro della Difesa, Subianto ha promesso di proseguire il programma di modernizzazione che ha spinto l’Indonesia verso una rapida crescita economica e l’ha portata nella categoria delle nazioni a reddito medio.

Indonesia fra populismo e autoritarismo

In un discorso tenuto il mese scorso, Prabowo Subianto, presidente del Partito Gerindra, ha esortato i membri del partito a mantenere sempre la lealtà verso la nazione, non verso di lui. Ha inoltre ribadito il suo incrollabile impegno a difendere il popolo indonesiano, anche a costo della sua stessa vita. “Se mai doveste vedere che sto prendendo una strada sbagliata, vi prego, abbandonatemi,” ha dichiarato Subianto. “La mia vita, il mio giuramento… Voglio morire per la verità, morire difendendo il mio popolo, voglio morire difendendo i poveri, voglio morire per l’onore della nazione indonesiana. Non ho alcun dubbio”.

La terza democrazia più grande del mondo

L’Indonesia e la terza democrazia più grande del mondo. Prabowo ha promesso di impegnarsi a combattere i problemi interni, come la corruzione, che affliggono il Paese e a renderlo più autosufficiente.

Prabowo, che ha 73 anni, ha vissuto una trasformazione straordinaria: da ex comandante militare accusato di violazioni dei diritti umani e accusato di non aver mai dimostrato nulla, è diventato il vincitore dei sondaggi e ora guida di un paese di 280 milioni di persone,

Prabowo, che si era già candidato alla presidenza due volte senza successo, ha dichiarato in un acceso discorso che sarebbe stato il presidente di tutti gli indonesiani e ha sfidato la nazione ad aiutarlo ad affrontare i problemi del Paese.

“Dobbiamo sempre renderci conto che una nazione libera è dove le persone sono libere”, ha detto Prabowo.

“Devono essere liberati dalla paura, dalla povertà, dalla fame, dall’ignoranza, dall’oppressione, dalla sofferenza”, ha affermato.

In un discorso di ampio respiro durato circa un’ora, Prabowo ha affermato che l’autosufficienza alimentare è possibile entro cinque anni, impegnandosi anche a diventare autosufficiente anche dal punto di vista energetico.

Il nuovo presidente ha promesso di sradicare la corruzione e ha affermato che, pur desiderando vivere in una democrazia, questa deve essere “educata”.

“Una differenza di opinione deve avvenire senza inimicizia… combattere senza odiare”, ha affermato.

Prabowo ha vinto le elezioni con quasi il 60% dei voti e ha trascorso gli ultimi nove mesi a costruire una formidabile coalizione parlamentare.

Alla cerimonia di giuramento si è unito a lui il suo compagno di corsa, Gibran Rakabuming Raka, 37 anni, figlio maggiore del presidente uscente Joko “Jokowi” Widodo.

Un annuncio importante è stato fatto per il ministero degli Esteri, che d’ora in poi sarà guidato da Sugiono, un ex membro delle forze speciali dell’esercito.

Dopo il discorso, Prabowo ha indossato un cappellino da baseball e ha salutato attraverso il tettuccio apribile di un’auto mentre si dirigeva verso il palazzo presidenziale, superando migliaia di sostenitori che sventolavano bandiere e affollavano le strade di Giacarta in un’atmosfera da festa.

Jokowi ha lasciato un segno indelebile nessua sua nazione, guidandola in un periodo di forte crescita economica e di massiccio sviluppo infrastrutturale.

I critici affermano però anche che il suo governo è stato caratterizzato da un aumento del vecchio clientelismo e della politica dinastica, e mettono in guardia dalla diminuzione dell’integrità nelle corti e in altre istituzioni statali.

La polizia e l’esercito indonesiani hanno adottato rigide misure di sicurezza, dispiegando almeno 100.000 unità in tutta la città, tra cui cecchini e unità antisommossa.

Nel suo discorso Prabowo ha parlato anche di politica estera, affermando che l’Indonesia non è allineata sulla scena mondiale, ma che lui sostiene il popolo palestinese e che Giacarta è pronta a inviare maggiori aiuti a Gaza.

Durante la sua campagna, Prabowo si è presentato agli elettori e agli investitori come il “candidato della continuità”.

Tuttavia, le passate accuse contro Prabowo per il suo coinvolgimento nel rapimento di studenti attivisti e nelle violazioni dei diritti umani a Papua e Timor Est hanno anche sollevato preoccupazioni circa il percorso democratico dell’Indonesia, affermano i difensori dei diritti umani.

Prabowo ha sempre negato le accuse che portarono al suo licenziamento dall’esercito nel 1998, lo stesso anno in cui l’Indonesia si liberò dal regime autoritario durato decenni dell’ex presidente Suharto.