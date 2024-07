Chi è JD Vance, il candidato vice presidente degli Usa che Donald Trump ha scelto come compagno per le elezioni americane di novembre? Il profilo che segue è una testimonianza diretta oltre che una analisi politica approfondita.

“Ho incontrato il senatore JD Vance, la nuova scelta di Donald Trump come vicepresidente, nell’estate del 2022. Stavo seguendo una conferenza conservatrice in Israele e Vance è stata l’attrazione VIP a sorpresa.

“Abbiamo chiacchierato un po’ delle connessioni tra i movimenti di destra in tutto il mondo e di ciò che i conservatori americani potrebbero imparare dai loro colleghi stranieri.

“Era amichevole, premuroso e intelligente, molto più intelligente del politico medio che ho intervistato”.

VANCE UN PROFILO AMERICANO

Così ha inizio su Vox.com il profilo che di Vance traccia Zack Beauchamp. Beauchamp su Vox si occupa di ideologia e sfide alla democrazia, sia in patria che all’estero. Il suo libro sulla democrazia, Lo spirito reazionario è appena uscito.

Eppure, prosegue il lungo articolo, la sua visione del mondo è fondamentalmente incompatibile con i principi fondamentali della democrazia americana.

Vance ha affermato che, se fosse stato vicepresidente nel 2020, avrebbe portato avanti il ​​piano di Trump per ribaltare i risultati elettorali.

Ha raccolto fondi per i rivoltosi del 6 gennaio. Una volta ha invitato il Dipartimento di Giustizia ad aprire un’indagine penale su un editorialista del Washington Post che ha scritto un pezzo critico su Trump.

Questa visione del mondo si traduce in un’agenda molto aggressiva per una seconda presidenza Trump. In un’intervista podcast, Vance ha affermato che Trump dovrebbe “licenziare ogni singolo burocrate di medio livello” nel governo degli Stati Uniti e “sostituirlo con il nostro popolo”. Se i tribunali tentassero di fermare tutto ciò, dice Vance, Trump dovrebbe semplicemente ignorare la legge.

J.D. Vance è un uomo che crede che l’attuale governo sia così corrotto che passi radicali, persino autoritari, siano giustificati in risposta.

Si vede come l’avatar del popolo virtuoso americano, i cui nemici politici sono intrusi scarsamente degni di rispetto. È un uomo di legge che crede che il presidente sia al di sopra di tutto.

UNA STORIA DI POVERTà E DI RISCATTO

J.D. Vance non è sempre stato così.

È cresciuto povero a Middletown, Ohio, fuggendo da un’infanzia difficile per arrivare alla Yale Law e, successivamente, al lucroso mondo del venture capital. Questa narrazione è servita come spina dorsale del suo libro del 2016, Hillbilly Elegy, che si è trasformato in un mega bestseller: un libro che sembrava spiegare l’appello di Trump agli oppressi dell’America. Ha messo Vance sulla mappa nazionale.

Il Vance di Hillbilly Elegy era politicamente molto diverso. Allora, adottò una linea conservatrice convenzionale sulla povertà, descrivendo la classe operaia come afflitta da una patologia culturale incoraggiata dai sussidi federali e dallo stato sociale.

Vance del 2016 era anche un ardente nemico di Trump. Ha scritto un editoriale sul New York Times intitolato “Trump non è adatto alla carica più alta della nostra nazione”, e ha scritto un messaggio al suo compagno di stanza della facoltà di giurisprudenza avvertendolo che Trump potrebbe essere “l’Hitler americano”.

Otto anni dopo, Vance si è trasformato in qualcos’altro. Oggi si presenta come un populista economico e sponsorizza la legislazione con la senatrice Elizabeth Warren che riduce i salari dei banchieri falliti. Con un cambiamento ancora più estremo, si è trasformato in uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, sostenendo l’ex presidente fino in fondo e addirittura, a volte, superandolo nel fervore antidemocratico.

CONVERTITO AL VERBO DI TRUMP

Secondo Beauchamp, la conversione di Vance al trumpismo è autentica.

In definitiva, aggiunge,se Vance crede davvero a ciò che dice è secondario rispetto al personaggio pubblico che ha scelto di adottare. I politici non sono definiti dalla loro vita interiore, ma dalle decisioni che prendono in pubblico, quelle che effettivamente influenzano la legge e la politica. Tali scelte sono profondamente influenzate dagli elettori da cui dipendono e dagli alleati che corteggiano.

Vance ha citato Curtis Yarvin, un blogger monarchico della Silicon Valley, come fonte delle sue idee sul licenziamento dei burocrati e sulla sfida alla Corte Suprema.

Vance è anche un aperto ammiratore del primo ministro ungherese Viktor Orbán, un politico di destra che ha sistematicamente fatto a pezzi la democrazia del suo paese. Vance ha elogiato in particolare l’approccio di Orbán all’istruzione superiore, affermando che “ha preso alcune decisioni intelligenti da cui potremmo imparare negli Stati Uniti”.

Le politiche in questione implicano l’utilizzo del dollaro nazionale per imporre controlli statali sulle università, trasformandole in veicoli per diffondere la linea del governo.

Non c’è dubbio che Vance manterrà questo ruolo se eletto vicepresidente. Avrebbe dato sfogo a tutti i peggiori istinti di Trump, senza frenarne nessuno, impiegando le sue considerevoli doti intellettuali e intrapersonali per piegare il governo alla volontà di Trump.