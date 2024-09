Elezioni presidenziali in Algeria: Abdelmadjid Tebboune rieletto con il 94,65% dei voti per altri 5 anni.

Il presidente algerino uscente Abdelmadjid Tebboune è stato rieletto con il 94,65% dei voti, ha annunciato domenica (8 settembre) il presidente dell’autorità elettorale Anie.

In totale, “Zio Tebboune”, 78 anni, ha ottenuto 5,320 milioni di voti su 5,63 milioni di “voti registrati”

Il giorno dopo un’elezione senza suspense, con Tebboune sostenuto dai quattro principali partiti politici algerini, questi risultati sono stati annunciati lentamente, con critiche sul tasso di partecipazione, scrive Le Point.

Il presidente dell’autorità elettorale, Mohamed Charfi, non ha fornito il dato definitivo della partecipazione, ancora una volta particolarmente bassa.

Nella notte ha parlato di “un tasso medio del 48% alla chiusura dei lavori”.

In Algeria elezioni e polemiche

“Le elezioni sono state caratterizzate da un’ampia trasparenza”, ha assicurato Charfi. Ma sui social network molti algerini hanno criticato queste elezioni e la loro organizzazione. Il candidato islamista moderato Abdelaali Hassani ha denunciato “violazioni” con “pressioni su alcuni funzionari dei seggi elettorali affinché gonfiassero i risultati”, compreso il tasso di partecipazione.

Un lung articolo di Adlene Meddi su Le Point traccia il quadro della situazione.

Negli spazi tra gli edifici fatiscenti, attraverso gli stendardi rossi e verdi del Mouloudia Club di Algeri, intravediamo qua e là il mare. Nel leggendario quartiere di Algeri, Bab El Oued, il blu della baia si abbina al blu delle uniformi della polizia, molto presenti in tutta la capitale in questo giorno delle elezioni presidenziali , sabato 7 settembre.

Dopo l’ondata di caldo della giornata, le strade tortuose che scendono verso il mare si animano. Al liceo Émir-Abdelkader – già Bugeaud, il più antico di Algeri (risale al 1868), ex caserma dei giannizzeri della Reggenza – frequentato da un certo Albert Camus, un padre e sua figlia, lui sessantenne e lei trentenne, sale la grande scalinata sorvegliata da due poliziotti armati di metal detector.

Chi vota e chi non vota

“Io voto a tutte le elezioni. Se non diciamo dove vogliamo andare, dove andremo? Io e mia figlia non siamo d’accordo sulla scelta del candidato, scelgo la stabilità con tutto ciò che accade ai confini. Ma lei vuole cambiare, è normale, è giovane”, dice Zoubir, sorriso impreziosito da baffi eleganti, camicia stirata e pantaloni di lino, sguardo malizioso.

La figlia di questo pensionato dell’ufficio postale lavora in un laboratorio medico. “Tutto è devastato, la medicina, l’università, la scuola… la gestione burocratica delle importazioni non ci permette di gestire normalmente il laboratorio. Bisogna liberare le iniziative”, dice Asma. Il cambiamento? “Voto per questo giovane della FFS [Youcef Aouchiche, 41 anni], non ha alcuna possibilità ma dobbiamo andare avanti, mantenere la speranza del cambiamento”, continua. Domanda indiscreta: “E la madre? » Anche lei è in pensione, ma non ha studiato. “Lei non vota mai”, dice Zoubir. Lei pensa comunque che le elezioni siano truccate! Ma non sono d’accordo, viviamo qui, abbiamo una voce e dobbiamo farla valere”, risponde Zoubir.

“Perché dovrei andare a votare? »

«Guardatevi intorno», ha detto con un ampio movimento delle braccia, abbracciando l’antica rue de la Marne che apre il quartiere, tra il quartier generale della polizia nazionale, il mare, la strada che sale verso la Rampe-Vallée. Il municipio non fa nulla per il degrado di Bab El Oued perché i residenti si sono dimessi. Non sanno che possono influenzare la decisione. Possono partecipare alle riunioni dei funzionari eletti, votare e monitorare, ma non lo fanno. Dobbiamo cambiare la situazione. Non siamo più nativi, figlio mio. »

Guarda verso il cielo Asma, che finisce per prendere la mano del padre per salire lo scalone d’onore. Sotto, verso il mercato Nelson, Jo (vero nome Youcef) sorseggia il suo caffè sotto i portici ai piedi di un edificio. “Perché dovrei andare a votare? Cosa vinco? Loro [le autorità] stanno andando bene, hanno i soldi, le auto con i lampeggianti, i viaggi… Cosa abbiamo? » dice questo giovane, col cappello da pescatore avvitato in testa, che si guadagna da vivere vendendo accessori per la telefonia.

Mostra sul cellulare gli slogan gridati dai giovani tifosi durante una recente partita della squadra algerina a Orano: “ Ana wallah ma n’votti, harraga f’el botti ” (Giuro che non voterò no, lascerò harraga in un barca). “Comunque conosciamo il vincitore e questo fa bene al Paese, per me è un’altra cosa, un giorno partirò. »

Più avanti, nello stesso quartiere, vicino all’ospedale Maillot, agenti di polizia sono di stanza anche all’ingresso di una scuola elementare che ospita un seggio elettorale. Due signore vestite, sulla cinquantina, escono, mostrando con orgoglio gli indici imbrattati di inchiostro blu a dimostrazione del loro voto. Le due casalinghe insistono nel dire: “Abbiamo votato per Tebboune , colui che protegge il Paese dai nostri nemici. »

Conoscono gli altri due candidati? “No, e non è importante. » La fine della giornata incombe su Bab El Oued. I seggi elettorali resteranno aperti fino alle 21, come deciso a fine giornata dall’Autorità elettorale nazionale indipendente (Anie). Un classico, per massimizzare la partecipazione.

Risultati incompleti

In serata, il tasso di partecipazione, il vero tema delle elezioni, ha tardato ad essere annunciato. Solo a tarda notte, con tre ore di ritardo, Mohamed Chorfi, presidente dell’Anie, è apparso in televisione per annunciare un tasso di partecipazione “medio” in tutto il Paese del 48,03% (cifra fissata alle 20:00), ma senza specificare il numero degli elettori. in rapporto agli oltre 24 milioni iscritti. D’altronde il manager dà il tasso (e non la “media”) del voto all’estero fissato, alle 20, al 19,57% (8,69% nel 2019). E si scusa per il ritardo dovuto, secondo lui, alle inondazioni nel Sahara, in particolare a Béchar e Tamanrasset, che hanno ritardato la comunicazione dei risultati.

“Anie si rifiuta di fornire il vero tasso di partecipazione. Le informazioni relative all’elettorato e al numero degli elettori, base per il calcolo del tasso di partecipazione, sono state cancellate dall’infografica presentata da Chorfi in modo volontario e intenzionale”, sottolinea un giornalista sui social network.

Nel corso della mattinata i media hanno creato confusione parlando di “tasso di partecipazione” anziché di “tasso medio di partecipazione”. La differenza? La “media” consiste nel dividere i dati del tasso di partecipazione della wilaya per il numero di wilaya (divisione amministrativa). Il che non dà una visione reale della partecipazione.

Per tutta la mattina e il pomeriggio di domenica 8 settembre l’opinione pubblica attendeva l’annuncio dei risultati. Invano. Accontentarsi dei numeri incompleti forniti di notte. Questo tasso di partecipazione “medio”, considerato basso da parte dell’opposizione, ha scatenato una reazione. Il presidente dell’RCD (partito che ha boicottato il voto), Atmane Mazouz, ritiene che “l’abbandono delle urne è tale che i centri urbani davano l’impressione di città morte e le informazioni osservate e riferite dagli attivisti e da molti cittadini in tutto il mondo il paese probabilmente darebbe un tasso reale che non potrebbe superare il 18%. Questo rinnegamento è storico perché riguarda tutte le regioni del Paese e, a differenza del 2019, il regime ha avuto tutto il tempo e la libertà per prepararlo come ha ritenuto opportuno”.

Critiche al candidato islamista in Algeria

“Non leggere i ripetuti messaggi inviati dalla maggioranza in ogni elezione suggerisce che non esiste un partito in grado di recepire questi messaggi, analizzarli e interagire seriamente con questi segnali”, commenta il giornalista politico Nadjib Belhimer. Questo è un indicatore spaventoso dello stato di collasso in cui si trova il potere, con tutti gli effetti negativi sulla continuità dello Stato. »

Più tagliente l’ex presidente del MSP (tendenza dei Fratelli Musulmani), Abderrezak Makri: “L’aumento del tasso di partecipazione non ha mai raggiunto questo livello in tutta la storia delle elezioni in Algeria: dal 26% al 48% in tre ore! Come se, all’improvviso, milioni di algerini si fossero mobilitati. Nessuno ha visto queste folle. Il presidente non ha avuto bisogno di modificare questo tasso perché ha vinto. Questa falsificazione del tasso di partecipazione annulla completamente la credibilità delle elezioni. »

La direzione della campagna elettorale del candidato Abdelaali Hassani Cherif, presidente del MSP, ha denunciato, nella tarda mattinata di domenica, i “ritardi” nell’annunciare i tassi di partecipazione e l’uso di un “termine strano, la media del tasso di partecipazione, senza pubblicare il numero degli elettori .” L’MSP sottolinea anche “la pressione sui supervisori dei seggi elettorali per gonfiare i risultati, il rifiuto di comunicare ai rappresentanti dei candidati i verbali dello spoglio e dei voti raggruppati per delega”.