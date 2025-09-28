Hitler era impazzito: Erwin Rommel se ne rese conto nei mesi fra il 1943 e il 1944, rinnegò la sua cieca obbedienza al Fuhrer, aderendo al complotto il cui fallimento lo portò al suicidio.

Manfredi Rommel, suo figlio, ne da ampia testimonianza nel libro “The Rommel Papers”, pubblicato 1953 e ora disponibile liberamente in line.

Sfortunatamente, scrive Manfred Rommel, la “Volpe del deserto” non scrisse alcun resoconto dettagliato che copra il periodo dal 10 maggio 1943 fino al giorno in cui gli fu ordinato di intraprendere un’ispezione del Vallo Atlantico.

Gli unici documenti esistenti sono lettere private e un diario in forma di appunti, datato dal 9 maggio al 6 settembre 1943, in cui è inclusa la stenografia di numerose conferenze.

“Da questo materiale e dai ricordi di mia madre e miei, è stato redatto il seguente resoconto.

Rommel, scrive il figlio, pensava ancora che la capacità militare del popolo tedesco fosse sufficiente a costringere i suoi nemici a concludere una pace tollerabile.

Rommel si espone con Hitler

Mio padre comunicò le sue opinioni sull’argomento a Hitler, ma presto apprese che il Capo Supremo della Guerra aveva una visione molto diversa delle sue responsabilità nei confronti del popolo tedesco.

Due conversazioni che ebbe con Hitler nel 1943 lo colpirono particolarmente. Ne parlò a me e a mia madre. Riguardo alla prima, disse che ebbe luogo dopo un lungo colloquio con Hitler sulla forza materiale degli inglesi e degli americani. Fu in un momento in cui Hitler era molto preoccupato per l’Italia, che sembrava sul punto di crollare da un momento all’altro.

Mio padre ritenne che fosse giunto il momento di esprimere a Hitler le sue opinioni sulla situazione generale della guerra.

Hitler ascoltò tutto con gli occhi bassi, disse mio padre. Improvvisamente alzò lo sguardo e disse che anche lui era consapevole che le possibilità di vincere la guerra erano davvero poche. Ma l’Occidente non avrebbe concluso alcuna pace con lui, certamente non con le persone che erano allora al comando.

Mia madre mi ha raccontato che mio padre in seguito espresse l’opinione che Hitler si rese conto nel 1943 che la guerra era persa.

Eppure, più i disastrinsi accumulavano e più critiche vedeva rivolte a lui, più disperatamente si aggrappava a ogni pagliuzza e cercava di convincersi della vittoria.

Hitler si infiammò in un odio patologico e impotente, che permise al lato demoniaco della sua personalità di emergere, quel lato che era rimasto nascosto nei giorni del suo successo. Il cambiamento avvenne nel giro di pochi mesi. Mio padre raccontò a mia madre che una sera, alla fine di luglio del 1943, fu testimone di una seconda affermazione di Hitler sulla fine della guerra, che trovò non meno sconvolgente.

“Se il popolo tedesco non è in grado di vincere la guerra”, aveva detto Hitler,”allora può marcire”. In ogni caso, i migliori erano già morti. Se lo avessero sconfitto, avrebbe combattuto per ogni casa, non sarebbe rimasto nulla. Un grande popolo deve morire eroicamente: era una necessità storica.

“A volte si ha la sensazione che non sia più del tutto normale”, commentò mio padre, riferendosi a questo episodio.

L’inizio della revisione

A questo punto, mio padre cominciò a riconoscere sempre più chiaramente che ci sono dei limiti all’obbedienza anche di un comandante di alto rango.

Da un lato c’erano gli ordini di Hitler, gli ordini di un uomo che voleva trascinare tutto il suo popolo con sé nella fossa del disastro; dall’altro c’erano ottanta milioni di tedeschi – ottanta milioni di persone che combattevano, non per essere sacrificate inutilmente tra le braci ardenti delle loro case, ma per la propria esistenza.

Negli ultimi mesi del 1943, mio ​​padre sentì avvicinarsi il momento della decisione.

Ci è stato spesso chiesto quando mio padre decise di intervenire nel piano di Hitler di trascinare la Germania con sé verso la distruzione. Forse una conversazione che ebbi con lui nel dicembre 1943 può darci qualche indizio.

Fu quando decisi di optare per le Waffen-SS e comunicai la mia decisione a mio padre per ottenere il suo consenso.

Reagì con fermezza. “È fuori questione”, disse. Sebbene, disse, riconoscesse perfettamente la qualità delle truppe delle SS, in nessuna circostanza voleva che fossi al comando di un uomo che, secondo le sue informazioni, stava compiendo uccisioni di massa.

“Intendi Himmler?” chiesi.

“Sì”, rispose, e mi ordinò di mantenere il silenzio assolutomsull’intera faccenda. La guerra non stava andando affatto bene e lui aveva sentito dire che persone come Himmler stavano cercando, con azioni di questo tipo, di bruciare i ponti del popolo tedesco.

Credo che non fosse per nulla certo a quel tempo se Hitler sapesse qualcosa di ciò che stava accadendo, poiché al Quartier Generale del Führer non era mai stato fatto alcun accenno alle esecuzioni di massa. E forse non si sarebbe mai deciso a porre fine alla guerra – con una rivolta, se necessario – se non avesse ricevuto ulteriori informazioni nei primi mesi del 1944 che confermavano questi crimini e davano un’idea della loro portata.

Da quel momento in poi, tutta la fedeltà interiore di mio padre ad Adolf Hitler, che un tempo aveva ammirato, fu distrutta, e lui, consapevole dei crimini del Führer, si convinse ad agire contro di lui.