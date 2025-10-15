“Le incursioni di Vladimir Putin all’interno del territorio alleato sono avventate e pericolose: deliberate o no, Putin ci guarda e non deve avere dubbi, se minacciati agiremo”. Con queste parole il ministro britannico della Difesa John Healey, arrivando alla ministeriale Nato, ha ribadito la determinazione del Regno Unito nel rispondere a qualsiasi provocazione russa. Healey ha annunciato inoltre che Londra prolungherà fino a fine anno la partecipazione alla missione di sorveglianza aerea Eastern Sentry, parte dell’operazione “Sentinella Est”, per “dissuadere Putin dal mettere ulteriormente alla prova l’Alleanza”.

Nel frattempo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo in video alla European Defence and Security Conference, ha affermato: “La difesa dell’Europa è nostra responsabilità. Dobbiamo agire con urgenza, coordinazione e precisione”. La presidente ha ricordato che “l’invasione brutale di Putin è ormai nel suo quarto anno” e che il leader russo “può essere contenuto solo con una forte deterrenza”. Von der Leyen ha delineato una crescente instabilità: “Le guardie di frontiera vengono attaccate con molotov, flotte ombra minacciano i nostri mari e droni russi violano sempre più spesso lo spazio aereo europeo”. Ha poi annunciato che la Commissione presenterà entro il mese una Defence Readiness Roadmap per raggiungere “la piena prontezza alla difesa entro il 2030”, con progetti come lo Eastern Defence Shield e un “drone wall europeo”.

Dagli Stati Uniti, ha parlato di Ucraina anche il presidente Donald Trump: “Non so perché Putin continui questa guerra, sono molto deluso. Questo conflitto non sta facendo fare bella figura alla Russia”. Dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che “la Russia è pronta a una risoluzione pacifica”, ma “per mancanza di alternative continua l’operazione militare speciale”, assicurando che Mosca “raggiungerà gli obiettivi prefissati”.