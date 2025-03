I cittadini europei devono essere pronti ad affrontare ogni tipo di crisi, anche di carattere bellico. Ormai il termine guerra viene usato con una certa leggerezza ai vertici dell’Unione Europea. Una ferita aperta per tutti coloro che hanno avuto almeno un avo coinvolto nelle due guerre mondiali del secolo scorso.

Quel che è certo è che non avevamo bisogno di un video sulla falsa riga del popolare format della rivista Vogue, “What’s in my bag?”. (Per i meno informati: è un breve filmato in cui si chiede alle celebrities di mostrare cosa si celi nelle loro borse). Questa volta però al posto di intrattenerci con rossetti e profumi, vorrebbero istruirci via social su come sopravvivere per 72 ore a possibili disastri naturali, a degli attacchi informatici o militari.

Un autogol clamoroso per le istituzioni europee, soprattutto in Italia, dove già la messa in discussione del capo del governo del Manifesto di Ventotene aveva rotto il vaso di cristallo di un pezzo di storia della resistenza europeista. Quale scelta peggiore da parte della commissaria per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, se non ricorrere a un video in cui mostra taglierini, carte da gioco e medicinali da mettere in borsa onde evitare di arrivare impreparati alla crisi? Per giunta, lasciandosi scappare anche una risata.

“Dobbiamo pensare in grande perché anche le minacce sono più grandi”, ci ricorda Lahbib. La ringraziamo e ascoltiamo con interesse, anche perché l’aver vissuto una pandemia ci ha, come dire, insegnato a pensare in “grande”, per l’appunto. Ma gridare “al lupo al lupo” sul tema della guerra è qualcosa che ha un impatto devastante sulla psiche dei cittadini europei. Per qualcuno oltre oceano siamo “parassiti”, eppure, in quanto microrganismi che vantano una certa esperienza quanto a guerre in casa, ripudiamo una narrazione leggera sulla questione bellica.