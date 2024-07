Riprende il Financial Times. Il vantaggio nell’indice di gradimento del vicepresidente rispetto a Trump è attualmente di circa quattro punti; alla vigilia delle elezioni del 2020, Biden aveva più di 15 voti. Per quanto riguarda le intenzioni di voto principali, Harris è più o meno allo stesso livello di Trump, dove Biden in questa fase del 2020 era diversi punti avanti.

I sondaggi elettorali aggregati mostrano che Harris è in ritardo rispetto all’ex presidente con un margine piccolo, ma non insormontabile, di 1,5 punti percentuali in media, secondo un’analisi condotta dal Washington Post su 11 diversi sondaggisti.

La conclusione è che l’ultimo sondaggio della CNN fornisce qualche speranza alla campagna Harris. Non è che Trump non sia favorito o che Harris non debba affrontare una dura scalata. Piuttosto, Harris ora ha molte strade verso la vittoria, mentre le opzioni di Biden sembravano chiudersi piuttosto rapidamente.

Harris è un candidato molto più forte di Biden, ma nelle elezioni tenutesi oggi perderebbe comunque.Per vincere a novembre dovrà camminare sul filo del rasoio per conquistare i restanti indecisi senza alienarsi gli altri lungo la strada, ha scritto l’Anglo-Giapponese Financial Times.

Una spinta iniziale è positiva, ma per vincere deve ottenere ulteriori guadagni significativi. Sebbene gli indici di approvazione di Harris siano aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni, il suo vantaggio su Trump è molto più limitato rispetto a quello di Biden nel 2020.

La buona notizia per i democratici è che ci sono molti venti che soffiano a suo favore. Un sondaggio del sondaggista Blueprint mostra che gli elettori non incolpano Harris per l’inflazione e una cattiva economia come hanno fatto con Biden. La sua candidatura è, per usare il suo mantra spesso ripetuto, “ciò che può essere, alleggerito da ciò che è stato”.

Lo stesso sondaggio mostra che Harris ha un grande vantaggio su Trump sull’aborto. La sua forza sui diritti riproduttivi potrebbe essere particolarmente importante poiché il passaggio da Trump contro Biden a Trump e JD Vance contro Harris rende l’aborto più importante. Un sondaggio condotto da Split Ticket mostra che se le due parti saranno chiaramente divise sull’aborto fino a novembre, ciò fornirà un grande impulso ai Democratici.

Un altro vento favorevole viene dal gruppo dei “doppio odiatori” che non amano né Biden né Trump. I dati di YouGov mostrano che un’ampia maggioranza di questo gruppo intende votare democratico alle elezioni del Congresso. Questi non sono tanti elettori oscillanti archetipici quanto i democratici naturali che erano disillusi da Biden ma che ora potrebbero essere persuasi a tornare.

Anche le scelte dei candidati alla corsa favoriscono Harris. Vance è stato scelto più per la sua ideologia e lealtà che per la strategia elettorale. Piuttosto che il classico profilo di un moderato che può fungere da ponte per far oscillare gli elettori, è visto dagli abitanti dell’Ohio come più conservatore di Trump.

Ciò è in contrasto con le potenziali scelte di Harris Josh Shapiro e Mark Kelly che sostengono i democratici nei loro stati d’origine, secondo l’analisi di Brian Schaffner, professore di scienze politiche alla Tufts University. L’immigrazione è probabilmente la più grande vulnerabilità di Harris.

La vicepresidente è contemporaneamente sottoposto a pressioni da alcuni a sinistra affinché sia ​​più morbido di Biden sul confine, e da altri affinché assuma una posizione più ferma su una delle questioni chiave per queste elezioni, dove Trump ha un chiaro vantaggio.

I punti deboli di Kamala Harris

Anthony Zurcher della BBC elenca i punti deboli di Kamala Harris.

Nonostante tutti i potenziali punti di forza di Harris, c’è una ragione per cui alcuni democratici inizialmente erano riluttanti a spingere Biden a farsi da parte.

Nonostante abbia suscitato entusiasmo fra i democratici sul tema dell’aborto, il percorso della Harris come vicepresidente è stato contrastante.

All’inizio dell’amministrazione, le è stato affidato il compito di affrontare le cause profonde della crisi migratoria al confine tra Stati Uniti e Messico. Una serie di passi falsi e dichiarazioni errate – inclusa un’intervista maldestra del giugno 2021 con il presentatore di NBC News Lester Holt – hanno danneggiato la sua posizione e l’hanno aperta ad attacchi conservatori.

I repubblicani la stanno già condannando come “zar di confine” del presidente, tentando di farne il volto di ciò che i sondaggi di opinione pubblica hanno scoperto essere le politiche impopolari sull’immigrazione dell’amministrazione Biden. Questa è una questione molto importante per gli elettori che vivono in quelle periferie, in modo giusto o ingiusto.

Credono che il sistema di immigrazione non sia gestito con sufficiente forza. La campagna di Trump cercherà anche di rivoltare contro di lei il background giudiziario della vicepresidente, sia evidenziando il record dell’ex presidente nell’attuazione della riforma della giustizia penale, sia attaccando le sue passate decisioni giudiziarie e sulla libertà condizionale.

La unica corsa di Kamala Harris da solista per una carica nazionale – una candidatura per la nomina a candidato presidenziale democratico del 2020 – si è conclusa in rovina. Anche se si è ripresa presto, una combinazione di interviste confuse, una mancanza di una visione chiaramente definita e una campagna mal gestita l’hanno portata ad abbandonare prima ancora delle prime gare delle primarie.

Forse la sfida più grande per la Harris è che, a differenza del presidente, lei non è la presidente in carica. Anche se potrebbe avere l’opportunità di prendere le distanze da alcuni degli elementi più impopolari del passato di Biden, non può nemmeno permettersi il lusso di essere una quantità nota agli elettori.

Aspettatevi uno sforzo furioso da parte dei repubblicani per dipingere la signora Harris come troppo inesperta e troppo rischiosa per essere presidente. In effetti, Trump ora ha maggiori pretese di essere l’unica merce provata. La vicepresidente avrà la possibilità, nei prossimi giorni, di fare una nuova prima impressione presso il pubblico americano.

Ciò potrebbe aprire la porta a una lotta di potere estesa che si estenderà fino alla convention nazionale dei democratici a fine agosto.

Potrebbero finire con il partito che si unisce dietro un candidato diverso – o si fa a pezzi. Come hanno dimostrato le ultime quattro settimane, le sorti della corsa alla Casa Bianca possono cambiare rapidamente e in modo permanente. La Harris ha ottenuto il suo biglietto per il più grande palcoscenico della politica americana: ora deve dimostrare di poter competere.