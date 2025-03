La Germania in crisi diventa italiana e sfida il mito del debito. Democristiani, socialisti e verdi per uno sfondamento del tetto di 500 miliardi, dopo avere frenato lo sviluppo e il benessere dell’intera Europa.

Ecco cosa potrebbero significare i piani per la crescita e il debito della più grande economia europea e a cascata su quella italiana che è integrata in modo importante con quella germanica.

Se approvate, le riforme segnerebbero una radicale riduzione del cosiddetto “freno al debito” imposto dopo la crisi finanziaria globale del 2008, ma da allora criticato da molti perché ritenuto obsoleto e tale da imporre alla Germania una camicia di forza fiscale.

“Con il piano attuale, il freno al debito potrebbe non essere del tutto eliminato, ma piuttosto sepolto vivo”, ha affermato Carsten Brzeski, responsabile macroeconomico globale di ING.

“L’unica regola fiscale limitante per il governo tedesco sarà il Patto di stabilità e crescita (UE). E sappiamo dalle esperienze passate che queste regole possono essere morbide come il burro se necessario.”

La Germania suicida il suo fiscal compact

Anche il think tank dell’Eurointelligence ha affermato che ciò equivarrebbe a una “abolizione di fatto” del freno al debito, sottolineando che ciò sarebbe positivo se accompagnato da riforme strutturali atte a garantire che la ripresa economica sia duratura.

Il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto venerdì un accordo con i Verdi su un massiccio aumento del debito statale, pochi giorni prima del voto parlamentare sulla questione.

L’accordo raggiunto dalle parti che sperano di formare il prossimo governo include un fondo speciale da 500 miliardi di euro per le infrastrutture e piani per svincolare gli investimenti nella difesa dalle regole del debito del Paese.

Merz ha giustificato la necessità di far passare gli emendamenti costituzionali al parlamento uscente con il recente cambiamento di politica negli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump, avvertendo che una Russia ostile e degli USA inaffidabili potrebbero lasciare il continente esposto. “La perdita degli USA come partner politico affidabile pone grandi sfide al futuro governo tedesco e aggrava la situazione già difficile, soprattutto per le aziende orientate all’export”,

La prima domanda è: ci saranno effetti positivi per l’economia tedesca? (e di conseguenza su quella italiana).

Si. La risposta degli economisti cui hanno fatto riferimento i René Wagner e Maria Martinez di Reuters e positiva.

Secondo quanto affermato venerdì dall’istituto economico tedesco DIW, scrivono, il fondo infrastrutturale pianificato dalla Germania potrebbe aumentare la produzione economica di una media di oltre due punti percentuali all’anno nei prossimi 10 anni.

Grazie all’accordo sull’incremento della spesa per la difesa e le infrastrutture, nel 2026 si prevede una crescita del 2,1%, anziché dell’1,1%.

DIW, uno dei principali analisti economici tedeschi, ha rivisto al ribasso venerdì le sue previsioni per la più grande economia europea per quest’anno e il prossimo a causa dell’incertezza politica e delle tensioni commerciali globali.

L’anno prossimo, il prodotto interno lordo aumenterà probabilmente dell’1,1%, in calo rispetto alla previsione di dicembre del DIW dell’1,2%, ha affermato l’istituto. Questa previsione non tiene conto delle spese per la difesa e le infrastrutture.

Economia in crescita dal 2026

Se si considera anche l’aumento della spesa per la difesa e le infrastrutture, si prevede una crescita del 2,1% nel 2026, ha affermato il DIW.

L’istituto prevede che l’economia ristagnerà quest’anno, rivedendo la sua precedente previsione di crescita dello 0,2%. Questo perché l’espansione fiscale non avrebbe alcun impatto nell’anno in corso.

Uno dei motivi della revisione al ribasso è il consumo privato, che in Germania sta registrando un andamento più debole del previsto, nonostante l’aumento dei salari reali, ha affermato DIW.

Molte persone in Germania stanno rinviando gli acquisti importanti a causa della tesa situazione politica globale e dei problemi di sicurezza del posto di lavoro, ha aggiunto.

Un altro istituto, l’IfW, ha anch’esso rivisto al rialzo la sua stima di crescita per la Germania nel 2026, prevedendo un’espansione dell’1,5% sulla scia del previsto boom della spesa pubblica.

L’istituto economico IMK, che deve ancora aggiornare le sue previsioni, prevede che l’economia tedesca crescerà appena dello 0,1% quest’anno, dopo due anni consecutivi di contrazione nel 2023 e nel 2024, ma ha affermato che le nuove proposte potrebbero fare una grande differenza.

Fra i settori che trarranno maggiori vantaggi dallo stimolo di Merz c’è il

settore delle costruzioni che potra contare su un impulso da parte del fondo per rinnovare le infrastrutture scricchiolanti della Germania.

Anche l’industria della difesa ha tutto da guadagnare. Secondo i piani della futura coalizione, il rigido limite tedesco all’indebitamento, noto come “freno al debito”, verrebbe modificato nella costituzione, senza alcun limite massimo per i piani di spesa per la difesa più ampi.

La terza domanda riguarda quanto debito in più rispetto a oggi potrà assumersi la Germania.

La risposta è drastica: Molto.

Lo scorso anno il rapporto debito/PIL della Germania si è attestato intorno al 64%, un valore molto più basso rispetto a quello di altri grandi paesi industrializzati come gli Stati Uniti e la Francia.

L’economista capo della Commerzbank, Joerg Kraemer, prevede che nei prossimi anni questo livello salirà notevolmente, di circa 10 punti percentuali, solo grazie al nuovo fondo speciale per le infrastrutture.

L’aumento della spesa per la difesa farebbe aumentare ulteriormente il rapporto debito/PIL, di altri 2,5 punti all’anno se, ad esempio, aumentasse al 3,5% del prodotto interno lordo.

“In 10 anni, il rapporto debito pubblico/PIL potrebbe salire al 90%, anche se questo dipende anche dall’inflazione e quindi non è facile da prevedere”, ha affermato Kraemer.

Secondo un altro economista, Friedrich Heinemann, di ZEW, l’indebitamento della Germania potrebbe addirittura superare il 100% nel 2034.

Il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato venerdì di essersi assicurato il sostegno fondamentale dei Verdi per un massiccio aumento del debito statale , spianando la strada all’approvazione dell’accordo storico da parte del parlamento uscente la prossima settimana.”La Germania è tornata. La Germania sta dando un contributo significativo alla difesa della libertà e della pace in Europa”, ha aggiunto.

I conservatori di Merz e i socialdemocratici, impegnati nelle trattative per formare un governo dopo le elezioni del mese scorso, avevano proposto un fondo da 500 miliardi di euro per le infrastrutture e radicali modifiche alle regole sui prestiti per rafforzare la difesa e rilanciare la crescita della più grande economia europea.

Con i Verdi, ora probabilmente avranno la maggioranza dei due terzi necessaria per approvare gli emendamenti costituzionali che sovvertono decenni di conservatorismo fiscale tedesco .

La votazione sulle proposte è prevista per martedì.

Venerdì le misure di Merz hanno superato un altro ostacolo importante: la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi contro di esse.