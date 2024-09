La guerra in Libano e Medio Oriente apre nuovi impieghi alle armi elettroniche. Un nuovissimo ordigno elettromagnetico, che può disattivare i sistemi di comunicazione e spegnere i radar, è stato fornito dall’Iran a Hezbollah e ad altre forze per procura iraniane, secondo il quotidiano kuwaitiano Al-Jarida.

Qualcosa di simile è stato impiegato dagli israeliani quando hanno fatto saltare per aria centinaia di operativi di Hezbollah. Rotem Mey-Tal, CEO di Asgard Systems, un’azienda che sviluppa tecnologia militare per l’industria della difesa ne ha parlato con Matan Wasserman del Jerusalem Post.

Un nuovo ordigno nella guerra in M.O.

Rotem Mey-Tal spiega cos’è un ordigno elettromagnetico. È, dice, “come parlare di qualcosa che nessuno ha mai visto, ma che tutti capiscono esiste ed è presente nella realtà, nel nostro caso, sulla scacchiera geopolitica e militare del Medio Oriente. “In sostanza, immaginate un fulmine che colpisce l’edificio in cui vivete, non un parafulmine o un’antenna, ma l’intero edificio, facendo smettere di funzionare tutti i quadri elettrici, gli scaldabagni, i sistemi idrici ed elettrici, gli elettrodomestici, i computer, i sistemi televisivi e persino i sistemi medici salvavita.

Un grande cortocircuito

“È come un’interruzione di corrente, ma in questo caso, i sistemi possono anche bruciarsi dall’interno come in un cortocircuito.

“”È impossibile dirlo con maggiore precisione, poiché un’arma del genere non è mai stata utilizzata nella storia, quindi non ci sono fonti o riferimenti da cui imparare”.

Funziona come un’onda elettrica o come munizioni e razzi convenzionali? chiede la giornalista. “La fisica è la stessa in qualsiasi modo decidano di usare tale capacità, ma sospetto che il modello sarà probabilmente sotto forma di un UAV a bassa quota.

“Molto simile all’attacco iraniano-Houthi del Samad 3 UAV potenziato, che ha colpito vicino all’ambasciata statunitense a Tel Aviv, solo che invece di una testata cinetica con polvere da sparo, la parte anteriore dell’UAV può essere armata con un meccanismo di attivazione a impulsi elettromagnetici (EMP), che viene attivato durante il volo dell’UAV ed emette un EMP al contatto con il bersaglio.

“Ma ancora una volta, si tratta per lo più di speculazioni, poiché non esiste documentazione fino ad oggi dell’uso di tale arma o tecnologia.”

Il giudizio di Rotem Mey-Tal è duro

“Non solo si tratta di un’escalation sulla mappa delle potenziali minacce, ma dovrebbe anche essere considerata vicina a una minaccia di armi non convenzionali. Proprio come nessun paese sovrano tollererebbe una minaccia di armi non convenzionali, lo stesso vale qui.

“Questo perché, nel 2024, i processori elettronici gestiscono e azionano tutti i sistemi vitali nello Stato di Israele: infrastrutture, sistemi medici, sicurezza e applicazioni militari.

“Pensate all’analogia degli anni ’60, in un’esplosione nucleare, solo gli scarafaggi sopravviverebbero. Allo stesso modo, in un attacco elettromagnetico, gli “scarafaggi” (un soprannome per i componenti elettronici nei circuiti elettrici) non sopravviveranno questa volta. Ciò influenzerà tutti noi nella nostra vita quotidiana e nella preparazione alle emergenze.

“Come in una partita di poker, quando qualcuno alza una scommessa sul tavolo, tutti fermano tutto e lo guardano negli occhi per capire la sua prossima mossa o se sta bluffando. Penso che dobbiamo guardarli negli occhi.