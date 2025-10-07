Meloni: “Il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Hamas scatenò crisi, da Israele reazione non proporzionale”
“Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia”. Queste le parole della premier Giorgia Meloni sull’attacco di Hamas in terreno israeliano il 7 ottobre di due anni fa. Un attentato che fece 1200 morti e 250 rapiti.
“Da Israele una reazione sproporzionata”
“Oggi – aggiunge Meloni- rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze”. “La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza”.
“Il piano Trump un’opportunità che non deve essere sprecata”
Meloni continua: “il piano di pace presentato dal Presidente Trump – che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici – offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medio Oriente”. Questo anniversario “cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra”. “Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo”. “L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte”.