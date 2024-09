Monta l’estrema destra in Austria, dove domenica 29 settembre si sono tenute le elezioni generali, concluse con la vittoria del partito di estrema destra Freedom Party domenica, come hanno mostrato le proiezioni di voto. È un successo alimentato dalle preoccupazioni sui livelli di immigrazione, spiegano Francois Murphy e Dave Graham di Reuters.

L’euroscettico e filorusso FPO ha mantenuto un leggero vantaggio nei sondaggi di opinione per mesi sul conservatore partito popolare austriaco (OVP) al governo del cancelliere Karl Nehammer, in una campagna dominata dall’immigrazione e dalle preoccupazioni per l’economia.Si stima che l’FPO, guidato dal 55enne Herbert Kickl, otterrà il 29,1% dei voti, davanti all’OVP al 26,2% e ai socialdemocratici di centro-sinistra al 20,4%, secondo una proiezione del sondaggista Foresight per l’emittente ORF dopo la chiusura dei seggi. Una proiezione separata del sondaggista Arge Wahlen da anche l’FPO al primo posto, ma con un margine maggiore rispetto a quanto indicato dai sondaggi finali, anche se dovrà mettere insieme una coalizione di governo se il presidente del paese glielo chiederà.

RIBALTONE IN AUSTRIA

“Ciò che è in gioco è se l’FPO nominerà o meno il cancelliere”, ha detto Kathrin Stainer-Haemmerle, professoressa di scienze politiche presso la Carinthia University of Applied Sciences.

“Se ciò accadesse, allora devo dire che il ruolo dell’Austria nell’Unione Europea sarebbe significativamente diverso. Kickl ha spesso affermato che (il primo ministro ungherese) Viktor Orbán è un modello per lui e che lo sosterrà”.

Kickl, che quest’anno ha stretto un’alleanza con Orbán, si oppone alla fornitura di aiuti all’Ucraina e vuole che le sanzioni contro la Russia vengano ritirate, sostenendo che stanno danneggiando l’Austria più di Mosca.

La vittoria di Kickl potrebbe rivelarsi una vittoria di Pirro, in quanto è una figura divisiva sotto la quale altri leader di partito si sono rifiutati di servire.

In una discussione televisiva con il leader dell’FPO dopo l’arrivo delle proiezioni, Nehammer ha ribadito la sua opposizione alla formazione di un governo con Kickl, sebbene non abbia escluso di lavorare con l’FPO come partito.

Sottolineando che il suo partito aveva vinto, Kickl ha detto di essere pronto a parlare con tutti i partiti per formare una coalizione.

VUOLE COSTRUIRE UNA “FORTEZZA AUSTRIA”

La vittoria dell’FPO, che è critico nei confronti dell’Islam e promette regole più severe per i richiedenti asilo, segue i guadagni dell’estrema destra in paesi tra cui Paesi Bassi, Francia e Germania.

Sarah Wolf, una graphic designer di 22 anni e sostenitrice del Partito comunista austriaco a Vienna, ha detto prima del voto di essere preoccupata di cosa avrebbe significato una vittoria dell’FPO. “Ciò che mi spaventa di più se l’FPO ottiene davvero più voti è che otteniamo qualcosa come Viktor Orban: una lenta e graduale riduzione della diversità dei media, della democrazia e della comprensione”, ha detto. “Ci sono così tanti segnali davvero pericolosi”.

Viktor de Lijzer, un soldato diciassettenne che sostiene l’FPO, ha detto che il partito era nella posizione migliore per risolvere quella che vedeva come troppa violenza criminale stimolata dall’immigrazione.

Il presidente Alexander Van der Bellen, che supervisiona la formazione dei governi, ha espresso riserve sull’FPO a causa delle sue critiche all’UE e della sua incapacità di condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Il partito si oppone alle sanzioni dell’UE a Mosca, citando la neutralità dell’Austria.

Ha lasciato intendere che potrebbe ostacolare Kickl, dicendo che la costituzione non gli richiede di chiedere al partito al primo posto di formare un governo, anche se questa è da tempo la convenzione. L’FPO, che vuole smettere del tutto di concedere asilo e costruire una “fortezza Austria” che impedisca ai migranti di entrare, è stata inizialmente guidata da un ex legislatore nazista negli anni ’50.

Ha cercato di moderare la sua immagine, ma una nuova controversia sul suo passato è emersa nel fine settimana, quando un video pubblicato dal quotidiano Der Standard ha mostrato membri del partito partecipare a un funerale in cui è stata cantata una canzone popolare tra le SS naziste.

Un gruppo di studenti ebrei a Vienna ha quindi presentato una denuncia contro i membri dell’FPO accusandoli di aver violato le leggi antinaziste.

Reuters