“La Corte dei Conti ha fatto il suo lavoro. Ci saranno delle rettifiche se serviranno per chiarire i punti che la Corte ritiene vadano chiariti. Se è stata una invasione di campo? Non lo so…la Corte dei Conti dichiarerà cosa è ancora da chiarire e gli uffici preposti chiariranno se ci sono cose da chiarire”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli interpellato sul Ponte vicino Montecitorio. A suo avviso “legare la riforma della giustizia col Ponte” è “fantasia”, “non ci allarghiamo in voli pindarici”.

Ma era stato lo stesso Matteo Salvini a dire che “questa è la casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero. E queste sono le sue ultime, disperate invasioni di campo”. E a chi gli chiede che era stata anche la premier Giorgia Meloni a legare le due cose in un post, Barelli ribatte: “I post fanno ormai parte della vita dei cittadini, io li uso poco”.

Ad abbassare i toni dello scontro è anche il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia: “Il nodo del Ponte sullo Stretto va affrontato da un punto di vista tecnico-legale, è già capitato e non sarà neanche l’ultima volta che la Corte dei Conti o qualche altra estensione dello Stato interviene nello spazio che gli è riconosciuto. Poi c’è il governo che risponderà. È fondamentale dire che si va avanti”.