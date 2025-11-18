Arriva un nuovo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. Dopo il rifiuto, alla fine del mese scorso, del visto di legittimità sulla delibera Cipess relativa alle risorse e al progetto esecutivo, i magistrati contabili hanno negato anche la registrazione del terzo atto aggiuntivo che disciplina i rapporti tra il Ministero dei Trasporti e la società concessionaria Stretto di Messina Spa. Le motivazioni saranno rese note entro trenta giorni con un’apposita deliberazione.

Il nuovo blocco ha immediatamente acceso il dibattito politico. La segretaria dem Elly Schlein, collegata all’evento “Liberiamo la Sicilia da malaffare, corruzione e clientele”, ha definito il progetto “ingiusto, sbagliato, dannoso, vecchio”, sottolineando come lo stop confermi la sua contrarietà all’opera. Di segno opposto, la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che parla di “nessuna sorpresa” e considera la decisione “l’inevitabile conseguenza del primo stop”, assicurando che gli esperti del ministero sono già al lavoro e che lui resta “assolutamente determinato e fiducioso”. Durissimo invece Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che giudica la decisione della Corte “di una gravità assoluta” e sostiene che il governo Meloni stesse impegnando fondi pubblici “in un quadro non legittimo” per un’opera da 14 miliardi “senza alcuna certezza tecnica, ambientale o giuridica”. Il deputato inoltre avverte che ignorare il pronunciamento significherebbe assumersi “responsabilità pesantissime” e chiede di fermare “un’operazione opaca, costosissima e inutile”.