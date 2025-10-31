Poco dopo la bocciatura della Corte dei Conti, il Corriere della Sera ha contattato Matteo Salvini. E il ministro ha tuonato: “Questa è la casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero. E queste sono le sue ultime, disperate invasioni di campo”. E ancora: “È un progetto a cui hanno lavorato ventuno università italiane, studi di progettazione di mezzo mondo, i migliori, dalla Danimarca al Giappone. È sostenuto dall’Europa. E ora vediamo una decisione dal sapore politico e pochissimo tecnico. Pensano di fermarlo? Si sbagliano, e di grosso”. E ancora: “È cambiato il mondo e non se ne accorgono. Trump parla con Xi di intelligenza artificiale e satelliti e noi non possiamo fare un ponte? L’Italia fa una figura da Terzo mondo”.

Caro ministro, non si preoccupi. L’Italia fa una figura da Terzo mondo da decenni. L’Italia “fa una figura da Terzo mondo” quando servono nove ore per viaggiare in treno da Messina a Trapani. L’Italia “fa una figura da Terzo mondo” quando si resta intrappolati nelle liste d’attesa della sanità pubblica. E non sembra certo da primo mondo, né da secondo, quando rifiuta un salario minimo. Che l’Italia sia da Terzo mondo, lo sanno bene i nostri ragazzi, che ogni anno preparano lauree e bagagli e scappano all’estero. Lo sanno le giovani coppie che non trovano casa e non riescono a mettere su famiglia. Lo sanno i cittadini che pagano le tasse e chi fa la spesa con i carrelli accorciati dall’inflazione. Lo sanno gli imprenditori che affrontano bollette insostenibili e una burocrazia ottocentesca. E lo sanno bene anche quei pochi ragazzi che ormai scorrazzano nella nostra Penisola quando vanno a scuola tra aule fatiscenti e professori malpagati che a mala pena riescono a pagare l’affitto. Non si preoccupi, ministro. Dal Terzo mondo, come lo ha definito lei, da decenni ci guardano un po’ disorientati. E forse dovremmo anche cambiare vagone e iniziare a cercare posti nel Quarto, di mondo.