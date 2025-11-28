La bocciatura del progetto del Ponte sullo Stretto, come emerge dal documento ufficiale della Corte dei Conti, si fonda su diversi rilievi: la violazione della conservazione degli habitat naturali, una serie di modifiche contrattuali non ritenute conformi e l’assenza del parere dell’Art sul piano tariffario.

Nel testo si specifica inoltre che con la medesima delibera “sono state formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali”. Una decisione che apre un fronte delicato nel percorso dell’opera, considerata strategica da più governi.

La risposta di Palazzo Chigi e il confronto istituzionale

Il governo ha risposto con una nota ufficiale sottolineando: “C’è un ampio margine di chiarimento, in un confronto costruttivo con la Corte per garantire l’opera”. Palazzo Chigi ribadisce che “le motivazioni della deliberazione della Corte dei Conti sul Ponte saranno oggetto di attento approfondimento da parte del governo”, assicurando che le amministrazioni coinvolte sono già impegnate a verificare i punti più critici.

La nota chiarisce inoltre che l’esecutivo è “convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all’Italia un’infrastruttura strategica attesa da decenni”.

La posizione del MIT e le dichiarazioni politiche

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che l’iter per il collegamento tra Calabria e Sicilia prosegue, ricordando anche la “positiva collaborazione con la Commissione Ue”. Nella nota si legge che tecnici e giuristi sono già impegnati “per superare tutti i rilievi e dare finalmente all’Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità”.

Anche il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso fiducia nell’esito del percorso: “Siamo convinti che i rilevi fatti potranno essere ampiamente superati e documentati”, ribadendo l’obiettivo di portare avanti un progetto ritenuto fondamentale per il Paese.