Intervistato da Repubblica, secondo il responsabile Esteri del Partito Democratico Peppe Provenzano “Giorgia Meloni su Gaza è letteralmente sparita. Stanno parlando i leader di tutto il mondo, lei invece sta zitta da mesi, nonostante abbia presieduto il G7 e sia volata a Washington da Trump”.

Le parole di Peppe Provenzano

“È ora che venga in Aula a chiarire da che parte sta: con Netanyahu e la sua sistematica violazione del diritto internazionale o con l’umanità calpestata nella Striscia? – aggiunge – È una richiesta di tutte le opposizioni”. Per Provenzano, “se la premier e il governo tacciono, si deve far sentire almeno il Parlamento: questo silenzio sta diventando complicità e allarga anche la distanza tra un vasto sentimento di indignazione popolare e le parole che le istituzioni non riescono a pronunciare sui crimini del presidente israeliano. Ogni argine giuridico, politico e morale è stato abbattuto. Questo inferno va fermato”. Provenzano ipotizza che la premier taccia sulla questione “per non turbare il suo amico Trump che ha offerto piena copertura al disegno di Netanyahu”.