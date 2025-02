Intervistato dalla Stampa, secondo il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano “Giorgia Meloni sta vivendo una scissione tra l’interesse dell’Italia e dove la porta il cuore, anzi la fiamma”.

Le parole di Provenzano

Secondo Provenzano “Meloni è a suo agio da Vox o con Orban, e non all’Eliseo, cioè con i nostri alleati naturali”. Da qui, visto che “ufficialmente continua a non dire niente”, la richiesta alla premier: “Venga in Parlamento a dirci dove vuole collocare l’Italia: dalla parte di chi vuole rilanciare l’Europa o da quella di chi, dall’interno e dall’esterno, la vuole picconare?”.

Secondo l’esponente dem, Meloni “condividendo le parole gravissime del vicepresidente americano Vance finisce solo per farci scivolare verso la destra estrema e quei nazionalismi che vogliono la disgregazione europea”.

Il Pd, spiega Provenzano, è favorevole a una Difesa comune europea: “Certo, e dico di più. Penso si debba dichiarare l’obiettivo: serve un esercito comune europeo. Perché se la dici così la capisce chiunque. Se parli di scorporo delle spese dal patto di stabilità, magari mentre devi fare austerità sul sociale, non avrai mai il consenso”. Per quanto riguarda la manifestazione annunciata dal leader del M5s Giuseppe Conte, “siamo pronti a scendere in piazza per denunciare i danni del governo. Ma una manifestazione comune si costruisce su una piattaforma comune”.