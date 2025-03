Intervistato da Repubblica, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump John Bolton dice che “forse Putin accetterà il cessate il fuoco in via di principio, ma solo per prendere tempo. Anche se firmasse la pace, il suo obiettivo dichiarato è ricostituire l’impero sovietico, e appena sarà pronto lancerà la terza invasione dell’Ucraina”.

Le parole di Bolton

“Il rischio dell’uscita dalla Nato – spiega – è reale. L’Europa deve riarmarsi, ma senza creare strutture parallele all’Alleanza che darebbero la scusa al presidente per abbandonarla”.

Sull’accordo di Gedda, “serviva a riparare il fiasco dello scontro nello Studio Ovale. Il vero obiettivo di Kiev era far ripartire l’assistenza militare e da questo punto di vista è stato utile. Il prezzo però è alto. Far accettare agli ucraini il cessate il fuoco prima di sapere se i russi concordano è uno modo strano di negoziare”.

Per l’ex consigliere, fare concessioni alla Russia prima ancora di trattare è stato da parte di Trump un “errore enorme, oltre al capovolgimento della posizione Usa, che aveva sempre previsto l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Molto rivelatore dei veri sentimenti di Trump, che sono con la Russia”. E il rifiuto delle garanzie di sicurezza all’Ucraina “è un invito aperto ai russi per tornare ad attaccare”. Per Bolton “bisogna stringere i denti: 4 anni sono lunghi, ma l’Occidente è più forte con Europa e Usa uniti”.