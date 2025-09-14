Putin e Trump, una cosa li unisce: la loro salute sembra in bilico, ecco quello che si sa sulle loro condizioni di salute e quello che è apparso nei loro nelle loro recenti uscite pubbliche.

Quel che è certo è chel’americano ha dimostrato l’infondatezza delle voci dí morte ma resta il fatto che Donald Trump ha un aspetto terribile.

Come con Biden, il pubblico sta analizzando la salute di Trump online attraverso un filtro di parte che, insieme alle bugie dell’attuale presidente, rappresenta una sfida per i media.

Donald Trump ha un aspetto pessimo. Ha lividi inspiegabili sulle mani. Le sue caviglie sono gonfie. Cammina in modo strano. Continua a confondere i nomi o a usare la parola sbagliata durante gli incontri con la stampa.

Quindi, si chiede Brian Lawry su The Wrap, è lecito indagare pubblicamente se Trump sia in fin di vita? E prima di rispondere, pensa a quello che hai detto circa 18 mesi fa su Joe Biden, soprattutto dopo che il procuratore speciale Robert Hur ha intervistato il presidente e lo ha descritto come un “uomo anziano con poca memoria”.

La mano di Trump

Di recente Trump è stato avvistato con un vistoso strato di trucco sulla mano destra mentre usciva dalla Casa Bianca. Sì dice abbia ripetutamente fatto ricorso ai cosmetici per nascondere i lividi sulla mano da quando ha ripreso l’incarico, ma la copertura è apparsa particolarmente pesante e discontinua durante la sua visita alla People’s House, un museo situato a pochi isolati dalla Casa Bianca.

Le dichiarazioni rispecchiano le precedenti giustificazioni della Casa Bianca, che collegavano i lividi alle continue strette di mano del presidente, riporta l’Irish Star .

Trump è stato avvistato a Washington, DC, mentre salutava le forze dell’ordine e faceva una sosta per una pizza, nell’ambito dei suoi continui sforzi di repressione della criminalità nella capitale.

Sebbene la Casa Bianca abbia sottolineato la sua trasparenza, è rimasta elusiva quando le è stato chiesto se Trump fosse in buona salute, in particolare per quanto riguarda le infiammazioni alle caviglie e i lividi alla mano. Il mese scorso, la Casa Bianca ha rivelato che a Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica (IVC), una condizione tipica delle persone della sua età.

Sebbene la diagnosi sia stata resa pubblica, la Casa Bianca non ha ancora reso disponibile il medico del presidente per eventuali domande, nonostante inizialmente avesse lasciato intendere una possibilità. Interrogato la scorsa settimana sul suo possibile colloquio con il medico di Trump, Leavitt ha affermato che si trattava di “certamente qualcosa su cui possiamo indagare” e ha sostenuto che non c’era “nulla da nascondere”.

Non sono state divulgate informazioni su eventuali piani di trattamento o cambiamenti nello stile di vita, incluso il potenziale utilizzo di calze a compressione per alleviare il gonfiore alle caviglie. Il mix di lividi visibili e domande senza risposta continua a guidare l’esame della salute generale del presidente.

Da qualche tempo, nei media e negli ambienti politici circolano anche domande sulla salute cognitiva del presidente, in parte a causa delle sue apparizioni pubbliche e dei suoi insoliti comportamenti fisici.

Alcuni esperti e commentatori hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla memoria, ai modelli di linguaggio e al processo decisionale, evidenziando i momenti di dimenticanza o ripetizione come potenziali segnali di declino cognitivo. All’inizio di questo mese, il presidente Trump sembrava aver dimenticato il nome dell’Oceano Atlantico durante un’intervista a Fox and Friends, riferendosi vagamente ad esso come a “un grande, bellissimo oceano”.

In seguito a un precedente incidente in cui aveva erroneamente dichiarato di essere diretto in Russia per un incontro con il presidente Vladimir Putin, quando in realtà l’incontro si svolgeva in Alaska, sono state sollevate preoccupazioni sulla memoria e sulle funzioni cognitive di Biden.

La gamba di Putin

E veniamo al momento in cui la gamba del presidente russo Vladimir Putin è stata vista “tremare in modo sospetto” mentre salutava Donald Trump.

Le riprese del Cremlino hanno immortalato il ginocchio del leader russo che sussultava ripetutamente mentre era in piedi accanto al suo omologo statunitense al termine del loro breve scambio dopo una conferenza stampa congiunta al vertice in Alaska.

I due, affiancati da team di sicurezza e assistenti, hanno parlato per un breve momento, con un traduttore intervenuto per facilitare la conversazione.

I video condivisi online hanno mostrato il leader russo che abbassava ripetutamente un ginocchio mentre era in piedi accanto all’ex presidente, alto 1,90 m, presso la base aerea di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, prima di partire senza accettare un cessate il fuoco in Ucraina.

Ma i movimenti insoliti sono stati colti di sorpresa dagli ucraini con la vista d’aquila, che hanno ridicolizzato l’irrequietezza del 72enne e hanno speculato sul suo stato di salute. Hanno persino affermato che indossasse un “esoscheletro leggero” e scarpe con la zeppa spessa per superare il suo “complesso di Napoleone” e ridurre al minimo la differenza di altezza rispetto al presidente degli Stati Uniti.

Un esoscheletro è un dispositivo robotico indossabile progettato per assistere o migliorare la postura della persona che lo indossa.

Gli osservatori hanno anche notato la sorprendente differenza di statura, con la corporatura di Trump, alta 1,90 m, che svettava su quella del leader russo, alto 1,70 m, nonostante le calzature visibilmente rialzate di Putin.

Attenzione: le gambe di Putin. Cosa c’è che non va?’, ha chiesto il canale Times of Ukraine.

“Putin sembra aver raggiunto il suo obiettivo, ma si contrae in modo sospetto. Le sue gambe “tremano”. Forse le sue scarpe sono strette”, ha affermato il canale Nevzorov.

Oltre a spingere in fuori le ginocchia, Putin ha ripetutamente sollevato l’alluce e il tallone sinistro, uno dopo l’altro.

Un altro canale ucraino ha commentato come Putin “sia improvvisamente ‘cresciuto’ per l’incontro con Trump”.

“Uno strano elemento simile a un esoscheletro leggero è stato notato nell’abbigliamento del dittatore russo”, ha affermato Crimean Wind.

La differenza di 20 centimetri nelle stature dei leader “non era molto evidente nel video.

“Tuttavia, qualcosa che assomiglia a un esoscheletro leggero sotto i [pantaloni] – almeno dalle ginocchia in giù – è evidente.

A quanto pare, affetto da un complesso di Napoleone, Putin ha deciso di non limitarsi alle scarpe tradizionali con zeppe nascoste alte fino a 12 cm per l’incontro.