L’Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a Sky News Arabia. Queste le parole del capo di Stato russo: “L’Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici”. La Russia è pronta a fornire a Teheran “l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti”.

Per Putin, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) non ha dati che indichino che l’Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari: “L’Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. E l’Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari” da parte di Teheran.

Putin ha aggiunto ancora: “L’emissione di una fatwa in Iran che proibisce lo sviluppo di armi nucleari ha un peso significativo”. L’ex spia del Kgb ha osservato ancora che l’Iran è una nazione islamica governata dai propri principi: “Vorrei ricordare che l’Iran ha adottato una fatwa che proibisce il possesso di armi nucleari. Ed è di grande importanza”.

Putin: “Eliminare gli elementi nazisti dalla leadership ucraina”

Nella stessa intervista, il leader russo ha parlato anche della guerra in Ucraina: “È essenziale eliminare il carattere nazista dell’Ucraina e gli elementi nazisti all’interno della leadership ucraina. Spero che la leadership ucraina persegua gli interessi nazionali del Paese, piuttosto che gli interessi di terze parti che agiscono contro la Russia”.

Per Putin è importante che l’Ucraina riconosca i risultati dei referendum tenutisi nel Donbass e nella Novorossiya (le zone separatiste dell’Ucraina), per arrivare a una soluzione del conflitto: “È essenziale che l’Ucraina riconosca i risultati dei referendum condotti nelle quattro regioni – ha affermato Putin riferendosi alle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia -. L’Ucraina deve anche riconoscere il suo interesse a mantenere relazioni amichevoli a lungo termine con la Russia”.