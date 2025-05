Nessuna tregua di 30 giorni in Ucraina: Vladimir Putin ha respinto l’ultimatum lanciato da Kiev e dai leader dei volenterosi, appoggiati da Donald Trump, che proponevano un cessate il fuoco di un mese, con la minaccia di nuove sanzioni in caso di rifiuto. “Non è questo il modo di parlare alla Russia”, ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Intanto Trump, in partenza per l’Arabia Saudita, non esclude una tappa a Istanbul per i colloqui diretti tra Russia e Ucraina previsti il 15 maggio, i primi dal 2022. “Ci sto pensando”, ha detto il presidente statunitense, convinto che vi parteciperanno sia Putin sia Zelensky. Solo quest’ultimo, però, ha confermato la sua presenza, invitando Putin a fare lo stesso. Zelensky ha definito “molto significativa” una telefonata con Papa Leone XIV e ha sostenuto con forza la proposta di Trump per un incontro e un cessate il fuoco completo: “Io ci sarò. Spero che anche i russi si presentino. E naturalmente apprezzeremmo la presenza di Trump”.