A un passo dal 2025 e, soprattutto, a un passo dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di voler far finire la guerra in Ucraina. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Trump per congelare la guerra in Ucraina, raccontano le agenzie, il presidente russo ha risposto: “Cerchiamo anche di porre fine al conflitto”. Il leader del Cremlino ha inoltre spiegato che la Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra, e che per Mosca va bene.

Le parole di Putin

“Naturalmente, partiamo dal fatto che porteremo a termine tutti i compiti dell’operazione militare speciale. Questo è generalmente il compito numero uno”, ha detto ancora Putin. “Raggiungeremo il successo sulla linea del fronte”, ha aggiunto poi, dicendo di tenersi aggiornato sulla situazione sul campo “giorno e notte”. La fine della guerra in Ucraina? Vladimir Putin ha infine risposto citando un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con “troppo bello per essere vero”. E ancora: “Questo è quello che dice il nostro popolo: ‘Come bere il miele con le tue labbra’”.