Nonostante un calo di quasi un milione di euro rispetto all’anno precedente, Matteo Renzi si conferma uno dei parlamentari più facoltosi. Nel 2023, l’ex premier e leader di Italia Viva ha dichiarato un reddito di 2.339.469 euro, principalmente derivante da attività professionali private, come consulenze e conferenze tenute in Europa, USA e Arabia Saudita. Nel 2022, Renzi aveva guadagnato 3.217.735 euro. Non risultano proprietà o partecipazioni societarie segnalate nell’ultimo 730, a differenza dell’anno scorso, quando fu registrata la modifica della ragione sociale della sua società, Ma.re Consulting, trasformata in Mare Holding.

I redditi più alti in Parlamento

La parlamentare più ricca risulta attualmente Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e avvocata di Silvio Berlusconi nel divorzio da Veronica Lario, con un reddito di 3,1 milioni di euro. Al secondo posto, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, che ha dichiarato 2,5 milioni di euro, guadagnati attraverso il suo studio legale.

I redditi della premier e di altri ministri

La premier Giorgia Meloni ha visto un significativo incremento delle sue entrate. Nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di 459.460 euro, quasi il doppio rispetto al 2022, grazie anche al successo del suo libro La versione di Giorgia. Negli anni precedenti, Meloni aveva dichiarato 293.531 euro nel 2022 e 160.000 euro nel 2021.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha visto un aumento più contenuto, passando da 209.000 euro nel 2022 a 260.000 euro nel 2023. In calo invece il reddito del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, sceso da 120.000 euro a 106.000 euro.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha subito una drastica riduzione delle entrate: da 227.000 euro nel 2022 a 106.000 euro nel 2023. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha invece segnalato di aver liquidato le sue azioni in A2a, Acea ed Enel, mantenendo un reddito da lavoro dipendente di 99.700 euro, stabile rispetto all’anno precedente.

Dichiarazioni di altri leader politici

La segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato un reddito complessivo di 98.471 euro, in lieve aumento rispetto ai 94.725 euro del 2022. I leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno registrato redditi rispettivamente di 98.900 euro (in calo rispetto ai 104.212 euro del 2022) e 102.800 euro (in crescita rispetto agli 81.958 euro dell’anno precedente). Infine, il leader del M5S Giuseppe Conte ha comunicato un reddito di 106.000 euro.