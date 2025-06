Tra i tanti commenti che si leggono in questi giorni sul perché non votare al referendum ce ne sono alcuni curiosi. Uno è legato al quesito sulla cittadinanza. Pur essendo stato proposto da + Europa, e quindi non dalla Cgil che ha invece raccolto le firme per le altre quattro schede che riguardano tematiche sul lavoro, ci sono molti potenziali elettori che scrivono che il vero scopo del referendum sarebbe quello di far approvare soltanto il quesito sulla cittadinanza.

I partiti che sostengono i referendum sarebbero quindi interessati a far votare più elettori possibile sperando in questo modo di far approvare l’accorciamento dei tempi della cittadinanza, che da 10 anni di attesa passerebbero a 5, solo per garantire nuovi elettori ad una sinistra “che non viene più votata da nessuno”. Trattasi di argomento davvero fantasioso e fra l’altro parzialmente smentibile, vedi le recenti elezioni a Genova.

Ce n’è poi un altro di cui vale la pena parlare. Siccome fu il governo Renzi ad approvare il jobs act, e non la Cgil che all’epoca era contraria e che ora ha raccolto le firme per i quattro quesiti che puntano a ridurre vari aspetti legati al lavoro precario, non si deve andare a votare perché “fu la stessa sinistra ad approvare quello che ora si vuole abolire”. Come dire: a me non interessa se i quesiti siano giusti o no. Quello che mi interessa è fare un dispetto a chi li ha proposti.

Ma decidere soltanto se si è d’accordo oppure no, non potrebbe essere una delle opzioni possibili? Nel mondo del complottismo più becero, l’opzione “ragionare con la propria testa” non è contemplata?