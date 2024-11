“Con la fiamma siamo arrivati al 30%, per me sta bene dove sta. La fiamma poi ha rotto i ponti col fascismo e il neofascismo, ha aiutato a entrare nel gioco democratico. Il Pci, invece, ci ha messo 50 anni per togliere la falce ed il martello…”. Lo ha detto a ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio1, il deputato FdI e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Rampelli sul canone Rai

A proposito della spaccatura nella maggioranza sul canone Rai, Rampelli ha aggiunto: “Sarebbe preferibile non avere episodi come il voto di ieri sul canone Rai ma c’è stata solo una diversa sensibilità sul tema, nessuna rottura, è tra l’altro la prima volta che capita. La vera notizia è che il Pd e i 5S abbiano voluto tenere il canone a 90 euro, così anche i loro elettori pagheranno quei 20 euro in più”.