Alcuni delegati sindacali Cgil, mentre stavano volantinando per il ‘no’ al referendum sulla giustizia, sarebbero stati identificati dalla polizia municipale a Felino (Parma).

“Un pulmino, bloccando la strada, li ha fermati, chiesto i documenti, e chiesto loro di consegnare l’autorizzazione al volantinaggio”, denuncia il sindacato. È successo intorno alle 13.

L’autorizzazione a volantinare non è prevista

I delegati, “presi alla sprovvista, hanno chiamato il loro funzionario sindacale di riferimento, col problema che non avendo con sé alcuna autorizzazione, che per volantinaggio a mano su suolo pubblico non è necessaria, così come sancito dall’art. 49 del regolamento di polizia urbana dell’Unione Pedemontana Parmense, sono stati bloccati per almeno mezz’ora in attesa che arrivasse il comandante della polizia municipale”.

Il funzionario sindacale di zona, prosegue la Cgil di Parma, ha poi interpellato il sindaco per chiedere spiegazioni e sbloccare la situazione e “questi avrebbe addotto motivi di decoro pubblico (per eventuali volantini che cadono per terra) e avrebbe dato indicazione di rivolgersi al comandante della polizia urbana Pedemontana. Riteniamo quanto accaduto grave, in quanto è stato di fatto bloccato un legittimo volantinaggio, intimidendo i partecipanti e impedendo di svolgere loro il diritto di informazione e propaganda relativa alla campagna referendaria in corso. Chiederemo spiegazione dell’accaduto alle autorità locali e ci riserviamo di presentare formale esposto”