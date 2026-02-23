“Noi siamo per il ‘no’, il ‘no’ sta crescendo, vincerà e dalle parti di Palazzo Chigi c’è molto nervosismo. È il motivo per cui ogni giorno è come se confessassero, dicono che non è vero, non vogliono indebolire la magistratura, non vogliono limitarne l’autonomia, dicono che noi usiamo argomenti infondati, ma la verità è che confessano ogni giorno: ogni giorno c’è un nuovo video di Meloni che attacca la magistratura”.

Queste le parole del segretario di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, sul referendum della giustizia.

“Ogni giorno – ha continuato Fratoianni -, l’obiettivo è quello di delegittimare chi fa il suo lavoro. I giudici, a differenza di quello che pensa e dice Meloni, devono remare nella loro direzione, quella di far applicare leggi, e invece ogni volta ci sono elementi che anche in modo molto strumentale rivelano l’obiettivo”.

La vicenda di Rogoredo, ha osservato, “parla da sola: abbiamo visto la sfilata di Salvini e di Meloni, tutti pronti ad affermare una verità e ad attaccare la magistratura che aveva osato aprire un’indagine. Ecco, se ci fosse stato per esempio lo scudo penale – ha sottolineato -, quell’indagine non sarebbe probabilmente aperta e non avremmo saputo che quella persona che è stata uccisa non aveva nessuna pistola, e c’è stata una gigantesca montatura”, ha concluso.