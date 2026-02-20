I sondaggi sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulle nuove regole per il Consiglio superiore della magistratura. In queste settimane ne vengono realizzati di continuo.

Ma cosa si legge in questi sondaggi? Appare subito chiaro che lo scarto tra i sostenitori del “Sì” e del “No” è sempre minore. Per la maggioranza, vincere con uno scarto molto basso potrebbe avere delle ripercussioni. Per le opposizioni invece, una mezza sconfitta di misura viene letta come una mezza vittoria. Tanto che alcuni big del Partito Democratico avrebbero esortato Elly Schlein a intensificare l’impegno nell’ultimo mese di campagna referendaria.

Il sondaggio Swg per La7 vede Sì e No in parità

Il referendum confermativo della riforma della giustizia del 22 e 23 marzo potrebbe concludersi con una conta voto su voto. Un vero e proprio testa a testa, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 realizzato in questa settimana. Il No resta in trend positivo e sta recuperando dall’area del non voto e degli indecisi che vedono questo voto come una bocciatura al Governo.

Al momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi. La scorsa settimana, sempre secondo Swg, il No era al 37. La crescita del No di un punto è arrivata proprio dall’area degli indecisi. E la base di partecipazione, stando al sondaggio, oscillerebbe in una forbice tra il 46 e il 50 per cento degli aventi diritto.

Il sondaggio Emg vede il Sì in vantaggio

Stando a Emg invece, l’affluenza al referendum sulla giustizia sale ma resta bassa attestandosi intorno al 42%. Il fronte del Sì resterebbe ancora in vantaggio con il 44,9% di elettori che si dichiarano favorevoli alla riforma anche se in calo dell’1.1%. Il No avrebbe nel frattempo recuperato 6,3% punti arrivando al 36.9%. Scarto considerevole ma recuperabilissimo vista la politicizzazione del referendum e con il Governo che vede il suo gradimento in calo.