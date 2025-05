È legittimo per la seconda carica dello Stato invitare a non votare e non rispondere alla sollecitazione referendaria? Il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato criticato per fare campagna contro il voto, Matteo Renzi si unisce al coro ma da un punto di vista laterale rispetto all’opposizione, “La Russa è inopportuno per definizione, perché interpreta il suo ruolo di presidente del Senato non come arbitro, ma come giocatore – commenta Renzi – Ora io andrò a votare e ho dato la disponibilità a fare anche i dibattiti in tv. Ma, nel momento in cui il referendum prevede un quorum, cercare di non farlo raggiungere è legittimo. Lo hanno fatto tutti i partiti, nessuno escluso”. Lo spiega alla Stampa il leader di Italia Viva Matteo Renzi

“Voto sì per dimezzare i tempi della cittadinanza”

“I referendum vogliono abrogare norme dei governi Renzi, Gentiloni e Conte, non solo Renzi. È un paradosso: la Meloni mostra le prime difficoltà e noi attacchiamo i vecchi governi?”. , secondo cui “la Cgil sembra più interessata a litigare a sinistra, che non a mandare a casa la destra”.

Però Renzi andrà a votare, contribuendo al raggiungimento del quorum. “Certo. Voto sì per dimezzare i tempi della cittadinanza. E voto no sui due referendum legati al Jobs Act – rimarca -. Peraltro, se passa il referendum della Cgil, paradossalmente, i lavoratori avranno solo 24 mesi di indennizzo, anziché 36 come oggi. Se passa il sì, non torna l’articolo 18, ma si abbassano le tutele. Ormai nessuno legge più i quesiti nel merito”.

Nel Pd inoltre “c’è anche un problema di credibilità: con che faccia quelli che hanno votato il Jobs Act adesso votano un referendum contro il Jobs Act? Che dicono i ministri, come Orlando o Franceschini? Nella mia segreteria le responsabili delle politiche del lavoro erano Madia e Serracchiani. Loro regolano i conti con il passato, mentre io penso a fare opposizione alla Meloni”.