L’8 e 9 giugno si voterà per cinque quesiti referendari che hanno superato il vaglio della Corte Costituzionale. Quattro si occupano di tematiche sul lavoro, uno ha invece a che vedere con la cittadinanza. Ma come accade ogni volta in questi casi, per far sì che i referendum siano validi bisognerà raggiungere il quorum dei votanti, ossia il 50 per cento degli aventi diritto più uno. In caso contrario, al di là dei “Sì” e dei “No” raccolti, il referendum non sarà valido. Al di là di queste premesse vediamo nello specifico per cosa siamo chiamati a pronunciarci il prossimo 8 e 9 giugno.

Per cosa si vota l’8 e il 9 giugno

Innanzitutto c’è da dire che le forze politiche si stanno esprimendo in queste ore, con il centrodestra che è per un‘astensione “politica” e il centrosinistra con una posizione tendenzialmente per il “Sì” perlomeno su due dei cinque quesiti. C’è anche da segnalare uno scarso interesse da parte dei media tradizionali che è stato anche segnalato dall’Agcom.

A raccogliere le firme per i quattro sul lavoro è stata la Cgil insieme ad altre associazioni. Quello sulla cittadinanza è stato invece proposto da + Europa. Confindustria si è detta contraria spiegando che se passassero quelli che hanno a che fare con il lavoro si tratterebbe di un “salto nel passato”.

Tornando ai temi specifici che troveremo sulle schede elettorali, i quesiti su cui bisognerà esprimersi sono questi cinque: