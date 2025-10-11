Il network al Quds, affiliato a Hamas, afferma che il gruppo ha lanciato una campagna di arresti a Gaza per “colpire la rete di traditori e collaboratori”. Secondo le fonti, citate da Ynet, gli arresti sono stati compiuti nel nord della Striscia e hanno preso di mira gruppi rivali di Hamas.

Hamas insiste per il rilascio di Barghouti

Hamas intanto insiste per il rilascio anche di Marwan Barghouti e Ahmad Saadat. E’ quanto si legge sul Times of Israel. “Il movimento (Hamas) insiste sul loro rilascio e i negoziati sono ancora in corso”, ha dichiarato Mousa Abu Marzouk alla rete televisiva Al-Jazeera.

Marzkouk afferma che Israele ha respinto diversi altri nomi proposti. Alla domanda se tra questi figurassero Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed, ha risposto: “Sì. Questi sono i nomi più importanti che l’occupazione rifiuta sempre”.