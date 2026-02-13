Negata la sala convegni dell’hotel Rex di Genova al comitato per la Remigrazione, cartello dell’estrema destra che oggi avrebbe dovuto presentare una proposta di legge anti immigrati. Gli organizzatori cercano ora una nuova sede per la conferenza stampa.

A anticipare la notizia è il Secolo XIX. La sala era stata richiesta per un incontro con i leader del cartello – tra cui Luca Marsella e Salvatore Ferrara – promosso da sigle come CasaPound, Veneto Fronte Skinhead, Brescia ai Bresciani e Rete dei Patrioti.

A revocare la disponibilità è stata la proprietaria dell’hotel, moglie dell’infettivologo genovese Matteo Bassetti, che al quotidiano parla di “modo ingannevole di comportarsi”. “Sono stata informata” da una terza persona e “ero stupefatta: la sala era stata prenotata da una singola persona, con nome e cognome. Ma senza fare alcun cenno al tipo di convegno né alle sigle che c’erano dietro. Insomma, in incognito”.

Gli organizzatori fanno sapere che “stanno cercando un’altra sede” e che il luogo sarà comunicato più tardi. Confermato il presidio di Cgil e Anpi in Largo Pertini contro “la presenza dei neofascisti a Genova”.