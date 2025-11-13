“La politica deve fare un passo avanti. A sinistra c’è paura della parola sicurezza, sembra sia una parolaccia”. Ma la sicurezza “è un valore fondamentale: se non sei sicuro, non sei libero. Se non sei libero, non sei in grado di essere un cittadino fino in fondo”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa del suo partito, “Un euro in cultura, un euro in sicurezza”, organizzato nella sala della protomoteca del Campidoglio, a 10 anni dall’attentato al Bataclan.

“Noi dobbiamo recuperare la parola sicurezza e spiegare che non c’è sinistra senza sicurezza”, ha precisato Renzi. All’iniziativa di oggi, oltre ai parlamentari e ai consiglieri territoriali di Italia Viva, erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’esponente del Pd Dario Franceschini.