Intervistato dal Messaggero, il leader di Italia Viva Matteo Renzi mette nel mirino la premier: “Giorgia Meloni è stretta in un cul de sac. Anni fa simpatizzava per Putin, fino a quando ha capito che avrebbe dovuto stare dalla parte degli americani e allora ha scelto l’alleanza con Biden. Adesso che c’è Trump è stretta tra due fuochi. Navigherà a vista come purtroppo sta facendo anche con l’economia. E magari cercherà di non scontentare nessuno”.

Le parole di Matteo Renzi

“L’intervento di Trump a Miami è stato impressionante: ha parlato due ore, ha risposto a domande, ha ripetuto i suoi mantra. Anche quando dice evidenti falsità, come quelle su chi ha iniziato la guerra in Ucraina, ha un suo pubblico che lo adora. Lui non minaccia, ma ha un preciso disegno politico. Trump è questo. E per quattro anni avremo a che fare con lui, facciamocene una ragione. Se l’Europa non lo capisce e non si sveglia, è spacciata”.

E ancora: “Chi come noi ha parlato di Stati Uniti d’Europa negli ultimi mesi oggi rivendica la coerenza: o ci mettiamo insieme o saremo spazzati via. I sovranisti europei hanno scelto la parte sbagliata: se fai il sovranista con Trump, quello è più sovranista di te e ti schiaccia, a cominciare dai dazi. Serve un patriottismo europeo: avere una massa critica capace di stare al tavolo con tutti, partendo dagli americani”.