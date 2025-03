Durante un convegno al Senato, Matteo Renzi ha espresso forti critiche al piano “ReArm Europe” proposto dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Secondo Renzi, se i principali paesi europei come Germania, Francia e Italia non lavorano insieme e si fanno competizione tra di loro, “i piani di Ursula sa dove li possiamo mettere”. Il leader di Italia Viva ha chiarito che non è contrario all’Europa, ma al piano stesso, definendolo “uno spot” piuttosto che una soluzione reale. ”

Io non sono d’accordo con il piano di Ursula von der Leyen, ma non è che chi non è d’accordo è antieuropeista”, ha dichiarato, sottolineando che chi si oppone al piano probabilmente “conosce le regole europee e ha visto Ursula all’opera” e lo ritiene solo un’operazione mediatica: “Sta roba degli 800 miliardi in 4 anni con nuovo debito è uno spot, serve per andare sui social, per fare un bel tweet”.

Il confronto con altre posizioni politiche

Renzi ha poi fatto un confronto con le posizioni di altri leader europei. Ha evidenziato come Macron stia facendo “un cambio di strategia”, mettendo “l’atomica a disposizione dell’Europa”, una mossa che rappresenta un cambiamento significativo per la Francia. L’ex premier ha anche citato Keir Starmer, leader del Partito Laburista britannico, il quale ha espresso la volontà di riavvicinarsi all’Europa, in particolare sul tema della difesa.

L’accusa di “euroscetticismo” e la difesa dell’Europa

Infine, ha risposto all’accusa che molti gli rivolgono di essere euroscettico. “La differenza tra chi dibatte nel merito e chi vive di slogan”, ha detto, è che chi esprime critiche a von der Leyen viene etichettato come euroscettico. Renzi ha ribadito la sua posizione: “Se c’è uno che tutto può essere fuorché euroscettico sono io, ma proprio perché sono per l’Ue sono contro il piano di von der Leyen”. Secondo il leader di Italia Viva, il piano proposto dalla Commissione Europea è “un piano che sa di fuffa”, utile solo a generare slogan e titoli, ma privo di sostanza concreta.